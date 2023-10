La imagen de Wanda Nara que volvió a alimentar rumores de crisis con Icardi

viernes 13 de octubre de 2023

Cada movimiento de Wanda Nara y Mauro Icardi es analizado por todos. Si se separan, si viven juntos, si viajan solos, y esta vez no fue la excepción. La primera en llegar a Argentina fue la conductora, quien llegó a su país natal para reencontrarse con su hijo Valentino López, para monitorear su estado de salud y para cerrar contratos laborales. Días después, ni bien se liberó de sus compromisos laborales, lo hizo el jugador, quien además de ver a su pareja necesitaba marcar territorio, ya que los rumores demostraron que Wanda volvió a encontrarse con L-Gante. Por eso, apenas aterrizó, ya se mostraron juntos y subieron imágenes que ella compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

El detalle que se contempló

Ahora, una nueva imagen volvió a encender las alertas. Todo comenzó cuando a través de su canal de difusión en Instagram publicó una imagen mostrando parte de sus piernas y su mano izquierda, mientras se encontraba sentada en el asiento de un automóvil, con la cartera a sus pies. El texto que acompaña la instantánea rezaba: “Buen día. Pensé que hacía frío como ayer y hoy hace calor”, dando cuenta de los cambios climáticos que se están viviendo en el país.

Sin embargo, hubo un detalle que sus seguidores no dejaron pasar, y es el hecho de que en su mano no se veía la alianza de matrimonio. “Wanda sin anillo. Esto ya lo vimos”, publicaba la cuenta El Ejército de LAM, ligada al programa de América, conducido por Ángel de Brito. Así, los rumores sobre una crisis en el matrimonio con el futbolista no tardaron en aparecer.