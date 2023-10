Santiago Cafiero rechazó que Milei pueda romper relaciones con China

viernes 13 de octubre de 2023

El canciller Santiago Cafiero puso en duda la promesa de campaña del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de que pondría fin a la relación bilateral entre Argentina y la República Popular China si gana las elecciones el próximo 22 de octubre, y lo calificó como una “mentira”.

Luego de que esta madrugada el presidente Alberto Fernández partió hacia Shanghái para participar del “III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional”, el ministro de Relaciones Exteriores rechazó que este vínculo diplomático se modifique a partir del 10 de diciembre, ante la posibilidad de que se imponga en las urnas se imponga en economista libertario.

“Bolsonaro decía lo mismo y no hizo nada al final. China es el segundo socio comercial de Argentina. No parece razonable que Argentina se desenganche de eso por una cuestión ideológica. Me parece un absurdo, a aparte una mentira. No lo van a hacer”, aseguró en declaraciones al programa “Ahora Dicen” por FM FutuRöck.

En una entrevista reciente con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Javier Milei aseguró que cambiaría radicalmente el eje de la política exterior del país: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”.

Lazo bilateral

Sin embargo, tras años de profundización del lazo bilateral con China, Cafiero consideró que cortar este vínculo con China no sería adecuado y enfatizó que el pragmatismo y los principios deben conjugarse en la toma de decisiones de política exterior. “La política exterior se mueve entre principismo y pragmatismo, y se van tomando decisiones y generando acuerdos a partir de datos y de hechos concretos, y no de supuestos”, apuntó.

La visita de Alberto Fernández se produce en el marco de la conmemoración de los diez años de la Franja y la Ruta, una iniciativa geopolítica impulsada por el gobierno chino destinada a aumentar la oferta exportable de más de 100 países y a la que el gobierno argentino firmó su ingreso en febrero pasado. Fernández fue invitado a asistir al evento por el jefe de Estado de la nación asiática, Xi Jinping.

Acerca del viaje de Alberto Fernández, el canciller puntualizó que el Presidente se reunirá con la ex mandataria de Brasil y titular del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, Dilma Rousseff, la entidad financiera que responde al bloque encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. “Eso nos va a dar un financiamiento extra para el año que viene”, aventuró. Consultado sobre si se anunciará la activación del swap de USD 5.700 millones rubricado con Shanghái, que informó hace días por el Ministerio de Economía para fortalecer las alicaídas reservas en dólares, aclaró que es una “negociación que llevan adelante el BCRA y su homólogo chino”.

“Lo que activa el swap es la posibilidad de tener más herramientas para afrontar este cuello de botella de balanza de pagos, que es producto de la sequía. Tiene una repercusión en lo que son las cuentas públicas y también tiene una repercusión en lo que son las reservas del Banco Central”, mencionó Cafiero.