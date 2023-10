La embajada de Irán desmiente la condena de latigazos a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se ha visto envuelto en una surrealista situación. El portugués viajó en septiembre a Teherán, capital iraní, con su club para enfrentarse al Persépolis en la Liga de Campeones asiática. Antes del partido, se reunió con la pintora iraní Fátima Hamami, gran fan suya, que le regaló con cuadro con imágenes del luso celebrando un gol. En este encuentro, solicitado por Hamami, Ronaldo abrazó y dio un beso en la mejilla a la mujer, discapacitada con un 85% de parálisis, como señal de agradecimiento. Un gesto que ha tenido consecuencias inimaginables para el luso.

Según informa la cadena Sharq Emroz, Cristiano Ronaldo habría sido condenado a 99 latigazos en Irán por sus muecas de afectos a Fátima, consideradas adulterio en el país iraní. El luso deberá cumplir la condena la próxima vez que viaje a Irán. Al Nassr disputa la Champions asiática tras haber superado la ronda de play-off. Encuadrado en el grupo E junto al Persépolis iraní, el Al-Duhail qatarí y el Istiklol de Tayikistán, no deberá volver a Irán en esta fase de la competición.

