Wanda Nara grabó su primer videoclip: las imágenes del rodaje

En los últimos días trascendió la noticia de que Wanda Nara se lanzaba como cantante. Fue el panelista de Bien de Mañana, el Pampa Mónaco quien leyó el contrato que la mediática habría firmado con Maxi el Brother y su agencia quien también representa a L-Gante y otros artistas.

Este jueves, además de la información citada anteriormente, Wanda subió dos imágenes a sus historias de Instagram donde se mostró grabando algo junto a dos mujeres que trabajan con el representante, por lo que los usuarios no tardaron en especular con que se trataba de un videoclip que pronto lanzaría la conductora. “Ansiedad modo ON”, escribió Nara junto emojis de notas musicales, en fotos con Lourdes y Evelyn.

En las imágenes se la ve con un look más nocturno, estilo boliche, luciendo unas medias con el logo de una lujosa marca, unas botas engomadas altas y un camperón. Lo combinó con un maquillaje súper cargado, el pelo suelto y las uñas de rojo. Incluso en otra de las fotos que subió se la vio sin anillo, por lo que muchos seguidores especularon con que se trataba de una nueva crisis con Icardi, aunque otros, por lo contrario, dijeron que se lo sacó para grabar ya que en la imagen se la puede ver con el mismo outfit.

También en sus historias de Instagram, Wanda adelantó los proyectos laborales que se vienen próximamente y que los estuvo llevando a cabo en Buenos Aires.“Hace dos noches estuvimos grabando algo increíble, no sé cuánto vamos a tardar en el proceso, pero necesito que lo vean ya”, aseguró la mediática y siguió: “Estoy muy feliz, ayer finalmente firmé un contrato muy importante de exclusividad con un canal. Se van a venir muchas cosas espectaculares. Y de lo otro, dentro de un poquito van a tener novedades”, aclaró.

Por su parte, Wanda confesó cómo serán sus próximos días antes de su regreso a Estambul o su inminente viaje a Italia para participar del Ballando con le stelle, la versión italiana del Bailando que hace varios años trajo al país Marcelo Tinelli. “Voy a pasar seguramente el día de la madre con Valu, porque el día de la madre es en Argentina, y es el único hijo que nació en la Argentina es él”.

Wanda Nara habló de su salud

“De salud estoy bien”, expresó en charla con Socios del espectáculo (El Trece). Incluso, cuando el cronista le recordó que no había hablado en un programa de espectáculos sobre cuestiones de su salud, ella destacó: “Tampoco fui yo. Por eso, a veces la gente es mala y dice que hablo y hablo, pero yo no hablé, ustedes contaron, pero no pasa nada”.

Cuando se le preguntó si su regreso al país estaba relacionado con continuar su tratamiento, afirmó: “Sí, vine para eso, pero todo está bien”. La empresaria, acompañada de su marido, también desmintió los rumores sobre una posible separación de la pareja: “Mil veces, llevan mucho tiempo diciendo esas cosas, ya estoy acostumbrada”.