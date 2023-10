Quiénes son los invitados de Mirtha, Andy y Fantino para este fin de semana

Luego de la entrevista a Javier Milei y su pareja, la humorista Fátima Florez, la diva de la televisión argentina recibirá a todos los candidatos presidenciales el fin de semana previo a las elecciones. Es por eso que también hará por única vez su tercer programa de la temporada 55, un domingo. El 15 de octubre a las 20:30, los invitados serán el candidato de Unión por la Patria y actual ministro de economía Sergio Massa, Moria Casán, Malena Galmarini y María Julia Oliván.

Por su parte, Alejandro Fantino presentará en su ciclo La última cena, a las 21 por la pantalla de El Nueve a nuevas figuras como Aníbal Pachano, Ezequiel Campa, Carlos Maslaton, Mora Godoy, Adriana Brodsky y Julieta Puente.

En tanto, el próximo sábado a las 22 y en PH, Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff tendrá de invitadas un programa exclusivo de mujeres: Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía Jujuy Jiménez. En la últimas horas trascendió el fuerte cruce que hubo durante la grabación entre dos de ellas.

Fuerte discusión entre Andrea Rincón y Belen Francese en la grabación de #PodemosHablar 🗣️

Qué Opinas ? pic.twitter.com/w1wW710v20 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) October 12, 2023

El escándalo entre Andrea Rincón y Belén Francese en la grabación: “Es una conventillera”

Según comentaron diversos testigos de la grabación, todo comenzó cuando Francese le preguntó a Rincón si recordaba lo que había pasado entre las dos, tiempo atrás, en una fiesta organizada por Moria Casán. Belén planteó que en aquella oportunidad Andrea se le habría acercado con la intención de besarla. Y ante este recuerdo, la actriz de ATAV 2 (El Trece) habría reaccionado muy mal, despotricando contra la exvedette.

“Sí, porque vos estabas triste”, acotó Rincón. “Sí, yo estaba triste porque me estaba separando de un novio entonces yo flasheé una situación...”, le replicó Francese. “¿Entre yo y vos?”, preguntó Andrea, sorprendida. “Sí, pero por ahí era porque me querías contener y era buena onda...”, se rió Belén.

“Andrea, ella se ilusionó”, acotó Kusnetzoff ante el desconcierto de Rincón. “Yo me ilusioné”, bromeó Belén. “Vos no te diste cuenta de que ella tenía onda con vos”, insistió el conductor. “No, no...”, dijo la actriz hecha una carcajada y tapándose la cara. Sin embargo, un rato después a Andrea se le cambió la cara y apuntó muy enojada contra quien había recordado aquella anécdota. “Perdón, yo te lo quiero decir, pero esto que hiciste recién a mi no me parece. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así. Querer decir que yo me insinué, no fue”, le dijo.

“Para mi si fue así...”, se defendió Francese. “Sabés que no fue así, había más gente. Lo estás inventando para generar mañana salir en los medios”, atacó Rincón. “No necesito generar nada”, insistió Belén. “Eso no se hace, lo que vos estás haciendo no se hace. Y yo no me lo merezco. porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas, porque yo te estoy diciendo que no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. No tengo por qué ir mañana y que en todos lados digan que yo quise seducirte, porque es mentira lo que estás diciendo”, cerró Andrea, furiosa, en el fragmento filtró.

La escena desconcertó a todos los presentes, incluyendo al conductor, pero lejos de quedarse callada Francese le habría dicho a Rincón que “el bautismo no te ayudó en nada y que si seguís a Jesús, deberías ser una persona más pacífica”. Esto habría sacado de las casillas a Rincón y exigió a la producción de PH que Belén le pidiera disculpas porque sino abandonaría la grabación. Francese se disculpó y la grabación continuó su marcha. Sin embargo, habrá que ver si finalmente se emitirá este cruce entre las mujeres en el programa que se dará el próximo sábado.