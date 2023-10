El jugador paraguayo que tuvo un cruce con Messi hizo un desesperado pedido tras recibir amenazas

Qué dijo Sanabria luego del partido entre Argentina y Paraguay

En medio del enorme revuelo, Antonio Sanabria respondió ante la prensa las acusaciones sobre haber escupido a Lionel Messi y fue categórico. El futbolista paraguayo desmintió haber escupido al 10 de Inter Miami. “¿Hubo un cruce ahí con Leo?”, le preguntó el periodista Ariel Schvartzbard. “Cosas del partido nada más, me llegó la imagen y parece como que yo lo escupo, pero no, para nada”, respondió el paraguayo.

Según sus dichos, se trató simplemente de una ilusión óptica de la cámara que hizo creer que había agredido al mejor jugador del mundo. “Él estaba lejos, parece en la imagen, como se ve de la parte de atrás, que lo escupo pero nada que ver”, agregó en su relato. “Desmentís el escupitajo”, le consultó el movilero. “Sí, totalmente”, cerró Sanabria.

La bronca de Lionel Messi ante la confusión del momento

“La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”, dijo Messi a la prensa tras el partido sobre su incidente con Sanabria./ TN