Chiquito Romero sorprendió a Eliana Guercio con un regalo bien bostero

sábado 14 de octubre de 2023

Eliana Guercio celebró sus 46 años y decidió compartir con sus seguidores de las redes sociales la especial celebración en familia y el obsequio que recibió de su esposo, Sergio Chiquito Romero.

La panelista de Polémica en el bar (América) mostró imágenes del festejo de cumpleaños preparado por el arquero de Boca. La torta tenía forma de corazón y los colores amarillo y azul, representativos del club Xeneize, equipo del que Eliana es ferviente seguidora.

“Gracias familia hermosa, ¡los amo! ¡@sergioromero sos todo!”, comentó la mediática en agradecimiento al cariñoso gesto. Además, compartió su gratitud en las historias de Instagram: “Ellos me hacen muy feliz, ¡¡¡gracias!!!”. Y publicó una foto de la reunión familiar en honor a su día.

En otra publicación, la madre de Jazmín, Chloé, Meghan y Luca Gael mostró un hermoso ramo de rosas rojas y expresó: “Gracias a Dios por otro año de esta vida hermosa, feliz y plena que me regaló. Gracias a ustedes amores de mi vida por todo lo que me dan. Los amo. Jaz, Chlo, Megh, Luqui, Ser, Blanquita y Robert”.

Finalmente, le dedicó unas palabras a sus seguidores en Instagram: “A ustedes gente copada y buena onda que me acompañan desde Insta, gracias por la buena onda y siempre los mejores deseos para ustedes. Que la vida les dé el doble de lo lindo que me brindan”.

Por otra parte, Romero fue noticia el pasado 6 de octubre al sorprender a su esposa al aparecer en el piso del programa El Club del Moro que se transmite por La 100 (FM99.9), luego del triunfo de Boca Juniors contra en Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores.

“Qué hermosa historia de amor. Él viene de jugar y le va a dar un beso”, dijo Costa, una de las integrantes del programa cuando advirtieron que Romero estaba en la puerta del lugar. “Gritemosle por el balcón que no se vaya. Esto demuestra que si no te llama es porque no tiene ganas. Porque el chico viene”, acotó Maju Lozano, una de las coconductoras. “Estábamos haciendo el programa y la Guercio bajó corriendo. Está Chiquito Romero que pasó a saludar a la Guercio, a puro beso con Chiquito, después del triunfo de Boca anoche. Eso es amor, se vino de Ezeiza acá”, relató el conductor Santiago del Moro.

Chiquito ingresó al estudio y se quedó durante algunos minutos dando una entrevista donde habló de lo sucedido, pero también se expresó sobre su carrera. Allí ambos tuvieron un emotivo momento hablando del difícil proceso que atravesaron en familia por la lesión en la rodilla que tuvo a maltraer durante muchos años al arquero.

Scaloni habló de la posibilidad de convocar a Chiquito Romero a la Selección

El gran momento profesional que vive el arquero de Boca, Sergio Romero, responsable de que el equipo argentino esté en la final de la Copa Libertadores, dejó buenas sensaciones en Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina, que se alegró por el buen presente del arquero.

En una conferencia de prensa, en la previa del choque ante Paraguay, Scaloni habló muy bien de Chiquito y sorprendió al decir que “las puertas están abiertas” para una posible convocatoria.

“No hay dudas que tiene un gran nivel, lo ha demostrado, y lo apreciamos acá en el predio. Además de ser un arquero enorme es un chico espectacular y que a nosotros en el incio de nuestro ciclo nos ayudó bastante. Las puertas están abiertas. Ahora están los chicos que están”, señaló el DT.