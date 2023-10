Patricia Bullrich llevará a Rodriguez Larreta como jefe de Gabinete si llega a la Presidencia

sábado 14 de octubre de 2023

A una semana de las elecciones, Patricia Bullrich, anunció esta mañana que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la primera magistratura.

“Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio, que debe tener el poder suficiente para consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de Ministros de Nación”, afirmó Bullrich.

A su turno, Larreta le agradeció “la oportunidad de poder ser jefe de Gabinete de Ministros cuando seas presidenta, a partir del 10 de diciembre. Vos sos la persona capacitada, que tiene la convicción y el coraje, la fuerza y la capacidad también para llevar adelante el cambio que la sociedad argentina necesita”.

“Trabajamos juntos durante muchos años y vamos a seguir trabajando juntos. JxC es el único equipo realmente preparado, que tiene la capacidad, las herramientas para llevar adelante el cambio que la Argentina necesita. Vamos a tener 10 gobernadores, intendentes, diputados, senadores, presencia en todo el país y un equipo que se viene preparando hace muchos años, preparando las propuestas para cada una de las necesidades de nuestro país”, continuó Larreta y agregó: “Mi misión es ayudar a transformar la Argentina”.

Se trata de una decisión que busca romper la dinámica actual y contener los votos que obtuvo el frente opositor en las PASO. El consenso de las encuestas ubican a Bullrich relegada, detrás del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y del ministro de Economía y postulante por Unión por la Patria, Sergio Massa.

Por esa razón, Bullrich priorizó en los últimos días aunar fuerzas con sus principales socios de JxC para solidificar la unidad del espacio. Intenta resalta el sustento legislativo y el capital político que tendrá el bloque opositor -diez gobernadores o 500 intendentes- para impulsar reformas. Su objetivo para el tramo final es evitar errores no forzados y minimizar los ruidos internos en JxC. De hecho, Bullrich compartió ayer por primera vez desde que arrancó la campaña para los comicios generales una recorrida por Pergamino y Junín junto a Mauricio Macri, después de las tensiones que provocaron las declaraciones del expresidente en Harvard, donde volvió a coquetear con un eventual acuerdo parlamentario con Milei.

En la competencia interna de JxC en las primarias, Larreta, que aglutinó entre sus aliados a Gerardo Morales, Martín Lousteau, Elisa Carrió, José Luis Espert o Miguel Pichetto, entre otros, obtuvo el 11% de los votos. Bullrich logró victorias claras en Córdoba, la Capital, Santa Fe y Mendoza y logró imponerse en Buenos Aires, donde Grindetti consiguió una ajustada ventaja sobre Santilli, el pupilo de Larreta en el territorio bonaerense. Larreta, en tanto, se hizo fuerte en Jujuy, La Rioja y San Juan.

Resta saber si la búsqueda de consolidar el voto moderado de Larreta con su incorporación a un eventual gobierno de JxC le quitará a la exministra adhesiones en el núcleo duro de Pro.

Bullrich apuesta a que, sorteada la disputa interna, JxC mejorará su performance respecto de las PASO. Apunta, sobre todo, a beneficiarse de un aumento de la participación. También cree que Milei tiene un voto volátil, por lo que confía en que un sector de los que lo apoyaron en las primarias se mude al campamento de JxC, dada la presunta “incertidumbre” y “miedo” que provocó el libertario con sus marchas y contramarchas sobre la dolarización o los vouchers educativos. A su vez, especula con que el economista podría sufrir un desgaste por su alianza con el sindicalista Luis Barrionuevo.

La exministra buscó esta semana aprovechar el descontrol cambiario para posicionar a JxC como la alternativa racional y “responsable”. Frente a las declaraciones de Milei sobre el valor de la moneda -”el peso es excremento” o sus consejos a los ahorristas para que no renueven sus depósitos a plazo fijo, Bullrich encontró una oportunidad para plantarse en el escenario y cuestionar con dureza a sus rivales en la pelea por llegar al ballottage. Durante toda la semana apuntó sus dardos contra Massa y Milei, a quienes acusó por la corrida del blue.

Bullrich y Larreta habían protagonizado una interna encarnizada por el dominio opositor. Durante la campaña para las PASO dirimieron sus diferencias a cielo abierto: la exministra rechazaba el modelo dialoguista y aperturista del jefe porteño, ya que consideraba que esa receta implica un acuerdo corporativo que traba las reformas. Por eso, levantó la bandera del “si no es todo, es nada”.