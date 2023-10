Wanda Nara armó las valijas: ¿Dónde pasará el Día de la Madre?

Es que la mediática a través de su canal de difusión subió una foto con varias valijas como si estuviera por emprender un nuevo viaje ya que a través de ese medio los famosos interactúan con sus seguidores sobre lo que realizan en el día a día. Cabe destacar que Wanda no aclaró a dónde se iba por lo que todo quedó a especulación de los internautas. Algunos creyeron que emprendía un nuevo destino fuera del país y otros, por lo contrario, aseguraron que Nara se iba a algún lado por el fin de semana largo ya que había afirmado que iba a pasar el día de la madre con su hijo mayor.

Es que Valentino continúa su carrera deportiva realizando las inferiores en el Club Atlético River Plate y jugando el torneo. Por eso está viviendo en Buenos Aires y llevando en paralelo a la escolaridad los entrenamientos profesionales en uno de los equipos más importantes del país. Mientras tanto, en Estambul están viviendo sus cuatro hermanos Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca junto con Mauro Icardi.

Proyectos laborales

También en sus historias de Instagram, Wanda adelantó los proyectos laborales que se vienen y hablo de los que los estuvo llevando a cabo en Buenos Aires. ”Hace dos noches estuvimos grabando algo increíble, no sé cuánto vamos a tardar en el proceso, pero necesito que lo vean ya”, aseguró la mediática. Y siguió: “Estoy muy feliz, ayer finalmente firmé un contrato muy importante de exclusividad con un canal. Se van a venir muchas cosas espectaculares. Y de lo otro, dentro de un poquito van a tener novedades”.

“De salud estoy bien”, expresó en charla con Socios del espectáculo (El Trece). Incluso, cuando el cronista le recordó que no había hablado en un programa de chimentos sobre cuestiones de su salud, ella destacó: “Tampoco fui yo. Por eso, a veces la gente es mala y dice que hablo y hablo, pero yo no hablé, ustedes contaron, pero no pasa nada”.

Cuando se le preguntó si su regreso al país estaba relacionado con continuar su tratamiento, afirmó: “Sí, vine para eso, pero todo está bien”. La empresaria, acompañada de su marido, también desmintió los rumores sobre una posible separación de la pareja: “Mil veces, llevan mucho tiempo diciendo esas cosas, ya estoy acostumbrada”.

Por último, consultada sobre el silencio alrededor de su enfermedad, la conductora aclaró: “Es difícil a veces hablar porque no sabés si te van a entender o te vas a prestar a comentarios que a veces en un momento así no estás con ganas de escuchar. En algún momento voy a hablar un poquito más para ayudar a quienes estén pasando lo mismo y quizás puedan sentirse acompañados”.