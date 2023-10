Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan: cuándo y dónde será la gran boda

sábado 14 de octubre de 2023

En las últimas horas se conoció una información que sorprendió en el mundo del espectáculo: Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan. Fue al aire de LAM, el ciclo de América que conduce Ángel de Brito donde contaron la noticia y todos los detalles al respecto.

La hija de Marcelo Tinelli y el cantante blanquearon su romance a mediados de noviembre del 2020. En estos tres años, la pareja vivió momentos increíbles, sacaron música juntos, viajaron por el mundo y también tuvieron varias crisis. La más reciente fue en febrero de este año y parecía definitivo aunque a las semanas confirmaron que habían vuelto y sacaron música juntos.

Este viernes entonces, la panelista de LAM Maite Peñoñori fue la encargada de revelar la información. Lo hizo a través de un enigmático y luego de que todas sus compañeras y el conductor inclusive intentaran adivinar, la periodista dio detalles exclusivos de la primicia que le llegó.

Confirmado

Además, de Brito contó que le preguntó directamente a Lelé y que ella también se lo confirmó. “Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije: ‘Mirá que lo tenemos muy confirmado’. Y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo’, me dijo”.

También contaron que la fiesta de boda entre los artistas no será en Argentina sino en Punta del Este, Uruguay, ya que Tinelli tiene allí una casa a la que suelen ir en familia cuando están de vacaciones y sería el lugar elegido para la celebración.

Al escuchar a sus compañeros de ciclo, Yanina Latorre opinó al respecto. “No le tengo fe a la pareja“, sostuvo la panelista. Y agregó: “Mirá lo que te digo, no sé si van a seguir juntos para la fecha en la que será la boda”.

“Él es muy celoso, tóxico, no la deja juntarse con las amigas... una vez la había dejado encerrada en el departamento para que no saliera”, agregó Yanina que es amiga de la familia Tinelli. Y enfatizó: “A Mica (la hermana de Cande) esto no le va a gustar. A Sole (Aquino, madre de Lelé) no sé, pero a Mica no”.

Por último, Ángel reveló que tanto Valeria Larrarte que es la expareja de Coti como sus cuatro hijos se habrían enterado del casamiento por LAM y que “no les habría caído muy bien la noticia”. Cuando Cande se separó la última vez del músico dijo que tenía muy buena onda con la mujer, que habían hablado y se habían aconsejado por las acritudes que Sorokin tenía.

Amor y canciones

Si bien ahora trascendió la versión oficial de que se van a casar, hace unos meses luego de reconciliarse, Cande y Coti simularon una boda pero con fines profesionales. En julio de este año la pareja sacó una canción que tenían pendiente.

El tema se llama “Quiero verte” y realizaron una evento privado donde invitaron a la prensa y a algunos amigos para mostrar el videoclip y hacer la presentación oficial de la canción. Este se llevó a cabo en La Ferretería, un bar ubicado en Palermo Soho. Durante la noche se los vio cariñosos y a los besos, felices por este lanzamiento. También cortaron una torta estilo casamiento respetando la temática que sale en el video donde efectivamente sucede un compromiso y a Cande se la puede ver con un vestido de novia.

La decoración del bar también respetaba la estética de la canción, medio gótica, el vestido de ella manchado de sangre al igual que el pastel de los novios en tonos rojos y negros, pétalos de rosa e incluso algunos objetos y amuletos representando magia negra.