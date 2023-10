Por qué recomiendan no regalar gatos negros en octubre

sábado 14 de octubre de 2023

Los gatos de color negro no deben darse en adopción entre los meses de octubre y noviembre, tal como especifican proteccionistas y varios usarios en redes sociales. El motivo es macabro y puso en alerta a varias personas en Twitter y Facebook, luego de que se compartieran historias que comprueben el mito: en época de Halloween, el felino es utilizado para realizar rituales.

Una usuaria de Twitter compartió una captura de Facebook en donde se pedía "gatitos negros para adoptar", algo que le causó indignación. "Este mes y el que viene no des en adopción gatos. Los matan en rituales. ¡Atentos!", compartió otro joven, haciéndose eco de la situación.

"Es impresionante cómo publican. No adopta nadie gatos negros y para esta época se les da por adoptar... Sé de testimonios de gente que les ha desaparecido gatos. Yo vivo en el conurbano y encontrás los rituales en las esquinas o en los descampados. Lo que hacen con esos pobres animales...", expresa Natalia a El Destape, proteccionista de animales en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Fue quien encabezó la campaña en las redes sociales, brindando información de que no se diera en adopción ni se regalen estos tipos de felinos en esta época.

Natalia también explicó que, en varias oportunidades, vio que las personas que piden adoptar gatos negros para estas fechas no dicen que lo quieren para rituales, lógicamente, pero "a veces entrás al perfil y ves el santuario que tienen. Ahora se avivaron y empiezan a armar historias que ellos solos se creen". Y agregó: "Como ya la vemos venir, directamente decimos 'no se dan animales en octubre' y punto. Sabemos cómo son y todo el tiempo están camuflándose para ver cómo lo pueden conseguir", cuenta.

A su testimonio se le suma el de un veterinario que aseveró que esto sucede en octubre y noviembre: "La llegada del mes de octubre ha probado ser una sentencia de muerte para los gatos blancos y negros que mueren en todo tipo de rituales con motivo del Día de los Muertos y Halloween. Parece mentira, pero hoy en día aún existe la superstición de que los gatos están relacionados con la suerte, siendo los gatos blancos símbolos de la buena suerte y los gatos negros símbolos del mal augurio", escribió.

En esa misma línea, hubo un testimonio que causó conmoción en Twitter.. "El año pasado en la puerta de la veterinaria donde dejan las cajitas con cachorritos casi me cago a trompadas con uno que se quiso llevar un gatito para sacrificar. Me di cuenta porque le estaba mandando una foto del gatito antes de llevárselo y le preguntaba a alguien 'si servía para la noche'. Me acuerdo y me da rabia", contó.

La palabra de una investigadora energética sobre los rituales de los gatos negros

El Destape se comunicó con Eugenia, una investigadora paranormal que, a su vez, brinda cursos de autoconocimiento, autodefensa psíquica, flores de Bach, reiki, regresiones, jiatsu, runas, terapias vibracionales, entre otras cosas. Está al tanto de este tipo de rituales e, incluso, asevera que no es algo que se empezó a realizar ahora.

En primer lugar, explicó que originalmente no se llevaban adelante en estas fechas, como sucede en la actualidad. "Tiene que ver con el final del verano, un cambio de estación. Lo que se hacía antiguamente era guardarse, era una energía más familiar, nada que ver a lo que se hizo ahora que se mezcló todo y se meten otras cosas. Era tiempo de cosechas y lo que hacían era agarrar los nabos, le hacían caritas y tenía velas adentro. Tiene que ver también con el sol, que es energía a montones, pero lo usan para otras cosas", explica.

En este sentido, Eugenia habló de las supersticiones que se fueron dando a lo largo de los años partiendo de la base de que "Dios creó al hombre para dominar a todas las especies, pero nunca pudo dominar al gato. El gato no es sumiso y por eso lo satanizaron". Hay rumores de que el Papa Gregorio IX ordenó exterminar a los gatos y existen otras teorías que indican que en la Edad Media lo hacían por la hambruna que había.

En ese sentido, cree que siempre hubo discusión alrededor de la simbología del gato: "El gato es energía femenina al igual que la araña, la serpiente, murciélagos, lobo, lechuza, todos parte de las películas de terror, todos 'malos', de la brujería, de la 'mala suerte'. Ni hablar si es negro", precisó.

Según el testimonio de Eugenia, se debería empezar a cuidar a estos animales "desde antes de octubre hasta mediados de noviembre por lo menos". Y habló de los escraches que comenzaron a rondar en las redes sociales por las personas que piden adoptar gatos casualmente en estas fechas: "Cuando se empezó a escrachar pararon de pedir, pero sé que los sacrifican, los torturan, les sacan la sangre, les drenan toda la sangre, los crucifican, los meten en agua hirviendo vivos, es horrible decir esto y escucharlo. Lo usan para rituales de diferentes líneas".

Recomendaciones para cuidar a los gatos negros y blancos en época de Halloween

El Destape también acudió a Marta, otra proteccionista de animales que tiene la agrupación "Másxmás Proteccionismo Animal" ubicado en Merlo, zona oeste del Conurbano Bonaerense. "Lo sabemos hace muchos años a esto. Tiene más de dos décadas, como mínimo. Siempre es acá en octubre relacionado con Halloween. Somos mucho en nuestro grupo, hacemos rescates, adopciones, campañas de castración", comentó.

De acuerdo a su testimonio basado en los años que tiene como proteccionista, estas son las recomendaciones para cuidar a los gatos en estas épocas: