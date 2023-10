Así se vivió el fuerte cruce de Andrea Rincón y Belén Francese en PH

Luego de la grabación de PH, Podemos hablar, se filtró una fuerte discusión entre Andrea Rincón y Belén Francese a partir de dos versiones diferentes de una misma anécdota. En el amanecer luego de una fiesta en Mar del Plata, Belén contó que se sentía mal y que Andrea intentó seducirla, algo que fue desmentido rotundamente por la actriz.

Andy Kusnetzoff, conductor del programa que se emite por Telefe, propuso a las invitadas, entre las que se encontraban también Graciela Alfano, Sol Pérez y Sofía “Jujuy” Jiménez, que avanzaran al denominado “punto de encuentro” quienes “vivieron una fiesta inolvidable”.

Francese dio un paso al frente y antes de iniciar su relato, lanzó: “Yo quería que pase Andrea, porque tengo una que está ella”. “No me quemés”, le respondió su compañera de aquella noche.

Pese a ese pedido, Belén contó que todo sucedió durante “una temporada de teatro” en Mar del Plata, en la casa de Moria Casán, donde hubo una fiesta”. Dijo, además, que se trató de una celebración que se extendió “hasta muy tarde”.

La ex participante de Gran Hermano pidió que no avanzara en la historia y Francese intentó pedirle permiso para continuar. Pero Andy le propuso que siga. “Era ya de día, prácticamente y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos y la pasamos muy bien”, insinuó. La mediática que recientemente tuvo su bautismo evangélico respondió: “Sí, porque vos estabas triste”.

“Yo me estaba separando de un novio y charlamos mucho. Y ahí terminó. Fue muy divertido”, afirmó Francese, buscando dar por cerrado el tema. El resto de las invitadas sugirió que había algo más detrás de esa historia y el conductor intentó profundizar.

“¿Entre vos y yo?”, le preguntó Rincón, incrédula. “Yo sentí que me tiró onda, pero por ahí era que me querías contener. Yo me ilusioné”, devolvió la exvedette, quien ante la consulta de Kusnetzoff sobre si hubiera accedido a estar con su colega lo negó rotundamente y preguntó: “¿Por qué pensaste eso?”. “Y... después te cuento”, recibió como devolución.