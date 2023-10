Messi viajó a Rosario en un vuelo privado para festejar el Día de la Madre

domingo 15 de octubre de 2023

Lionel Messi se entrenó con la Selección argentina y apenas finalizó el entrenamiento viajó hacia Rosario para compartir el almuerzo con Celia y así festejar el día de la madre.

El capital de la Albiceleste no mostró rastros de dolor en la cara posterior del muslo derecho, que en el último tiempo lo obligó a perderse varios partidos, con el Inter Miami y también con el equipo de Lionel Scaloni. Por ese motivo, aún no está definido si el crack argentino sumará minutos ante Perú como en el triunfo ante Paraguay o puede llegar a ser parte del once titular. Todo dependerá del entrenamiento de este lunes.

El Inter Miami confirmó gira internacional: a qué rivales enfrentará el equipo de Messi

Sin chances de clasificarse a los playoffs de la Major League Soccer (MLS), el Inter Miami quiere sacarle el mayor rédito posible a la inversión que hizo para tener a Lionel Messi. La fase regular se terminará el próximo fin de semana y luego la franquicia de la Florida no tendrá actividad oficial en Norteamérica hasta finales de febrero o principios de marzo. Por eso acaba de anunciar su primera gira internacional que será por Asia para que su plantel tenga más partidos y capitalizar al mejor futbolista del planeta.

Era una fija que los países interesados en tener la presencia de Messi iban a contactarse con el equipo cuyo uno de sus máximos accionistas es David Beckham, que en su serie documental recientemente estrenada en Netflix incluye la llegada del capitán de la selección argentina campeona del mundo. Se trata de dos partidos amistosos en China.

El equipo jugará contra dos equipos de la Superliga china. Primero enfrentándose al Qingdao Hainiu F.C. en Qingdao, el 5 de noviembre en el Estadio de Fútbol Juvenil de Qingdao, antes de jugar contra el Chengdu Rongcheng en Chengdu, el 8 de noviembre en el Phoenix Hill Sports Park.

“Estamos muy emocionados de continuar expandiendo el alcance global de nuestro Club, haciendo que nuestro equipo juegue frente a fanáticos increíbles en todo el mundo. Esta es una oportunidad especial para compartir la pasión a medida que llegamos a nuevas audiencias y nos exhibimos en nuevos lugares, y estamos ansiosos por comenzar esta aventura”, dijo el director comercial de Inter Miami, Xavier Asensi.

“Esta será una gran oportunidad para seguir construyendo nuestra campaña 2023, en la que logramos nuestro primer trofeo. Aprovecharemos esto como una oportunidad para comenzar nuestros preparativos para 2024, mientras buscamos aprovechar la temporada pasada y encontrar más éxitos en el futuro”, agregó el director deportivo y director de fútbol, Chris Henderson.

Los partidos en China, cuya mayor expectativa es tenerlo a Messi, serán seguidos de cerca por parte del cuerpo técnico de la Selección considerando las molestias físicas que viene arrastrando el crack rosarino en el isquiotibial derecho. Dicha lesión lo hizo salir antes en el partido contra Ecuador (marcó un golazo de tiro libre), y luego lo mantuvo alejado de la cancha durante 17 días. Con la casaca albiceleste, Leo no jugó en la goleada 3-0 contra Bolivia en La Paz y el pasado jueves ingresó desde el banco en la victoria 1-0 ante Paraguay. Todavía resta saber si será titular ante Perú, el próximo martes desde las 23 en el Estadio Nacional de Lima.