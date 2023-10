La curiosa confesión de Chiquito Romero tras la victoria de Boca por penales ante Talleres

lunes 16 de octubre de 2023

Boca empató con Talleres de Córdoba y se impuso por penales; la noticia es que Sergio Romero no contuvo ningún penal. Simplemente, su presencia parece haber intimidado a algunos jugadores de Talleres que patearon muy desviado. El propio Chiquito lo explicó tras lograr el pase a la semifinal de la Copa Argentina.

"Dije que iba a hacer el esfuerzo para atajar uno o dos penales. No me sentía bien hoy, estaba bastante caído. Por suerte los muchachos de Talleres no embocaron el arco, y eso me ayudó a mí. Mis compañeros hicieron un gran trabajo desde los 12 pasos. La metieron todos. Siempre es importante seguir sumando".

"Estoy cansado jefe"



🗣ï¸Â Chiquito Romero post partido.pic.twitter.com/ePJdt6bSot — Bostero (@Volve10Riquelme) October 16, 2023

A Chiquito le repreguntaron si pensaba que los errores rivales en la serie, cuando la tiraron tan alto, fue porque lo tenían a él enfrente: "No tengo ni idea, no lo sé. El segundo penal en el que me hacen el gol al ángulo, ni sabía para dónde pateaba. Decidí tirarme a la izquierda y el chico la clavó a la derecha. Sí creo que hoy le pegaron con muchísima violencia a los dos que se les fue muy alto. Esto es así, es un juego mental. Ellos nos sabían si yo hoy estaba bien. Decidieron patear de esa manera".

Romero valoró el partido que hizo Boca en Mendoza: "Creo que hicimos un gran trabajo, deberíamos haber pasado en los 90 minutos. No sé si fue el mejor partido del equipo, pero sí un gran partido. El entrenador encontró el sistema que mejor se nos adapta. Los dos delanteros uruguayos que tenemos corren todo, Pipa también cuando le toca entrar".



Fuente: olé