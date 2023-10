Sigue la pelea, el furioso descargo de Belén Francese contra Andrea Rincón

lunes 16 de octubre de 2023

En la noche del sábado se vio un fuerte cruce entre Belén Francese y Andrea Rincón al aire de PH, Podemos Hablar. Ese tenso momento se conoció el día anterior cuando se realizó la grabación del programa conducido por Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.

Luego de la transmisión del programa, la mediática compartió un curioso descargo en su perfil de Instagram, que todos relacionaron a su conflicto con la actriz. Si bien su posteo era por el Día de la Madre, incluyó varias frases tajantes, como por ejemplo: “Fuera la gente violenta, chorra, mentirosa, patotera y con mala onda”.

En la historia de la mencionada red social, Francese escribió: “Hermosa mañana, ¿verdad?”. Allí, sumó una foto dándole un beso a su hijo Vitto. “A exorcizar lo malo siempre uno mismo. ¡Lejos las vibras oscuras!”, expresa también el texto de su posteo.

“Viva el amor y la libertad. El único verde que uso, es el de la esperanza. Por una Argentina mejor”, lanzó también Belén en la publicación que subió este domingo por la mañana. “Viva el amor”, concluyó con un emoji de corazón rojo.

Todo comenzó cuando el conductor les pidió a las invitadas de la noche que pasen al punto de encuentro quienes hayan vivido una fiesta inolvidable. Así, de las cinco mujeres - Graciela Alfano, Belén Francese, Andrea Rincón, Sofía Jujuy Jiménez y Sol Pérez - fue Francese quien dio un paso al frente. Allí contó su anécdota ocurrida unos años atrás en Mar del Plata. Como en su relato involucraba a Andrea la invitó a acercarse, pero la actriz se mantuvo firme en su lugar sin dar un paso adelante.

Entonces Belén contó que ella esa noche estaba muy triste porque se había separado de su novio y que Rincón había subido a su cuarto a consolarla. “Solo hablamos, ella estaba saliendo de una y entrando en otra. Yo subí y le pregunté: ‘¿Te lo volteaste? contame todo’”, acotó Andrea, sin hacerse cargo de lo que estaba sugiriendo Francese y que habían interpretado todos en el estudio. Entonces, el conductor apuntó directamente a Belén. “¿Usted tuvo algo con Andrea en esa fiesta?”. Aunque ambas respondieron que no, Francese agregó: “Yo flashee otra situación. Yo sentí eso, pero por ahí me querías contener. Yo me ilusioné, siempre entendí eso, porque era de día, estaba mal. Me quedó confusa la situación”.

Acto seguido, el clima se puso tenso entre ellas y a pesar de que improvisaron un diálogo en el que parecieron ponerse de acuerdo en que había sido solo un malentendido, más adelante Rincón la increpó: “Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios?. Lo que vos estás haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste”, continuó la actriz de ATAV 2 mientras se le quebraba la voz. “Me tengo que bancar todo un programa pasándola mal no sé por qué, porque lo único que hice fue consolarte porque vos estabas mal”.

Luego del escándalo que se desató en el programa de Andy Kusnetzoff, Andrea negó haber tenido intenciones de “levantar” a su colega y le dijo que le parecía “horrenda”. Tras el encontronazo, con llantos de por medio, Belén habló con el sitio Primicias Ya y lanzó una letal crítica contra ella: “Es una mujer desequilibrada totalmente”.

Durante el programa de Andy, la pelea entre ellas siguió casi hasta el final. En un momento, Francese le explicó a Rincón la razón por la que había mencionado aquel hecho en la casa que alquilaba Moria Casán. “Yo lo conté genuinamente, Andrea. Vos lo sentiste así y te ofendió, y me decís que no es correcto que te lo diga. A mí me pareció divertido, nunca fue mi intención lastimarte. Jamás”, se excusó la vedette. “¿Es un pedido de disculpas, Belu?”, interpretó el conductor. “Yo te disculpo, pero sabé que no me gustaste nunca”, repitió Rincón.

Andrea dijo que antes de ir al programa estaba “muy contenta”. “Después de mucho tiempo me sentía bien. El segundo punto de encuentro era una noche inolvidable. Y pasó Belén, yo no pasé”, recordó.

Rincón explicó que su malestar se dio cuando supo que la charla iba a salir en todos los portales y la situación se iba a agigantar. “Abría la boca y tenía ganas de llorar. No podía salir de ese lugar. Me angustió la mentira. Ella dijo una cosa que es muy grave, que bajo su vulnerabilidad le dije ‘pobrecita’ y le quise entrar. Si fuera un hombre, ¿qué lugar ocuparía?”, cerró.