La posición de Jorge Almirón por el cruce entre el Colo Barco y Cavani

lunes 16 de octubre de 2023

Luego de la victoria de Boca ante Talleres por penales, Jorge Almirón habló sobre algunos aspectos de juego y no dejó pasar por alto el cruce que tuvieron Valentín Barco y Edinson Cavani, durante el primer tiempo, en donde el colorado le reprochó al uruguayo no haberle pasado una pelota.

El DT dejó entrever que no le gustó nada la actitud del joven y opinó al respecto en su conferencia de prensa: “Es un chico ganador, muy joven, que -como tal- también tiene mucho que aprender, y acá hay líderes como Edinson Cavani que le enseñan”, señaló Almirón que respaldó la actitud del experimentado delantero.

EL RECLAMO DE BARCO A CAVANI



El juvenil de Boca se la pidió al goleador, que no se quedó callado y le respondió. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/hS59emW3CH — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2023

Tras el encuentro, Barco salió a bajarle el tono al cruce que mantuvo con su compañero y lo adjudicó a “cosas del partido que quedan en el momento”. "No pasó nada, son calenturas del momento. Me enojé porque no me la pasó, pero son cosas del fútbol. Después nos arreglamos", sentenció después de la clasificación de Boca a la semifinal a través de los penales.

Fuente: A24