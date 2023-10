WhatsApp Web se renueva con búsquedas por fecha

lunes 16 de octubre de 2023

Una nueva actualización de la versión web de WhatsApp permitirá que los usuarios realicen búsquedas de sus mensajes (tanto recibidos como enviados) usando una fecha en específico en lugar de solo palabras o frases que fueron mencionadas en un momento específico. De esta manera se introduce una segunda forma de encontrar contendio en la aplicación.

La característica, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo por parte del equipo de WhatsApp, se conoce que la barra de búsqueda de mensajes, que se ubica en la parte superior izquierda de la pantalla, tendrá un ícono adicional con forma de calendario en su extremo izquierdo.

Al momento de hacer clic sobre este nuevo botón, en la pantalla se mostrará un recuadro adicional con un calendario. Los usuarios podrán desplazarse entre los diferentes días y meses disponibles y el sistema se encargará de buscar todos los mensajes que fueron enviados en ese momento. Esta función no permitiría la búsqueda en un periodo de tiempo mayor a un día, aunque esto podría cambiar durante el desarrollo de la característica.

Por otro lado, al igual que en la función de búsqueda actual, que permite encontrar todos los mensajes en diferentes conversaciones que tienen palabras o frases en común, esta nueva característica también permitirá buscar cualquier contenido que haya sido enviado en diferentes conversaciones en un día específico.

Actualización

La actualización soluciona un inconveniente en particular que se produce cuando un usuario quiere recordar lo que dijo en un día en particular pero no sabe qué término de búsqueda utilizar para explorar las conversaciones de ese momento, por lo que necesitaría desplazarse dentro de la conversación hasta llegar a la fecha que desea, lo cual no es práctico para los usuarios.