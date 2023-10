Messi le grabó un video por su cumpleaños, pero un detalle le arruinó el regalo

lunes 16 de octubre de 2023

Un episodio singular se viralizó en las últimas horas con un fanático de Lionel Messi que logró que el ídolo argentino lo saludara a través de un video, pero terminó enojado porque el capitán dijo mal su nombre.

La cuenta MessiXtra, una de las más importantes en cuanto a volumen de información del jugador del Inter Miami, publicó la historia de este fanático del que se sabe muy poco.

Lo cierto es que el joven se contactó a través de las redes sociales con Celia, mamá de Lionel, para pedirle un saludo de Messi para su cumpleaños, algo a lo que la mujer accedió de muy buena manera. Parte de esta conversación se viralizó.

“Me da mucha pena, sin embargo, no me quiero quedar con el intento porque sé que no es fácil o está en sus manos y quiero expresarle mi deseo de poder ver un video de mi ídolo como persona y jugador Leo felicitándome a mi “Memo” por mi cumple 21″, le escribió el joven a Celia.

El chico le agradeció el tiempo y la confianza a Celia y le mandó “un fuerte y cálido abrazo de parte de mi familia”.

The legend Messi congratulates “Momi” on his birthday 🎉 pic.twitter.com/5rHLVuMg2H — leomessi_goatnews (@LeoGoatNews) October 16, 2023

La mamá de Messi le respondió que iba a tratar de conseguirle el video, aunque le aclaró: “¡Mañana no sé si podrá! Tiene que hacer unas publicidades. Me tenés que decir con más tiempo”.

Finalmente, la mujer logró mandarle el video de Messi en donde el crack argentino lo saluda y confunde su nombre: en vez de decirle “Memo” le dice “Momi”.

Tras conseguir lo que quería, el joven posteó una historia de Instagram en donde publicó parte del chat con Celia y cuenta que logró su cometido de que su ídolo lo salude. Sin embargo, se mostró molesto después de que Messi confundiera su nombre.

“Pedí un video de mi cumple de mañana y me dijo ‘Momi’”, indicó con emojis de bronca y risa.