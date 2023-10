El video que difundió Hamas de una joven israelí secuestrada

En el décimo día de guerra en Israel, el grupo armado Hamas publicó un video en el que muestra a una de las rehenes que tiene cautiva en la Franja de Gaza desde el comienzo del ataque.

Se trata de Mia Sham, una joven israelí de origen chileno de 21 años. En la grabación difundida por la milicia, que luego dio a conocer el medio local Haaretz, la chica cuenta en primera persona cómo está viviendo la dramática situación y envió un mensaje a sus familiares: “Sáquenme de aquí lo más rápido posible”.

“Soy Mia Sham, tengo veintiún años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot y estaba herida en la mano”, comienza el relato de Maya.

Media coverage: "Al Qassam Brigades released a video footage showing Mia Sham, one of the captives in #Gaza, getting medical treatment and calling for her release." pic.twitter.com/6MgWc71Ean