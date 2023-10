El cantante de Catupecu Machu criticó a Milei

lunes 16 de octubre de 2023

El líder de la banda Catupecu Machu, Fernando Ruiz Díaz, criticó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, durante un show en Corrientes, por utilizar el término "mogólico" como insulto, reivindicar la dictadura y por poner en "los derechos" sociales.

"Yo tengo una hermana que tiene Síndrome de Down, que en la jerga se dice 'mogólico', y hay un candidato que insulta diciendo la palabra mogólico. Epa! Y puede ser presidente ese; chicos, no estoy hablando de política, no me gusta ninguno de los cinco, pero a ese no", sostuvo Ruiz Díaz durante su presentación en Corrientes en alusión al postulante de La Libertad Avanza.

Fer Ruiz Díaz, líder de la banda Catupecu Machu, pidió al público que no vote a M1le1. Fue en el cierre del Taraguí Rock; festival que de realiza en Corrientes. Pidió por la universidad pública, el respeto a las personas con discapacidad y los derechos de las mujeres. pic.twitter.com/lKaTFK1GmD — Niña Genio (@MARIADEITATI) October 16, 2023



"¡Reivindicar la dictadura, no! Lo último que se puede hacer, serían cuarenta pasos atrás, por todos los derechos que se lograron", profundizó el artista.

"Tengo una hija de 10 años, por todos los derechos que lograron las mujeres, de los cinco candidatos, hay uno que no, por favor", agregó el cantante.

"Encima usa un tema de La Renga. La Renga son amigos nuestros y no les copa una mierda que use el tema de ellos", señaló Ruiz Díaz en referencia a la canción "Panic Show" que usa el economista libertario en sus actos de campaña.

Luego, en tono humorístico, el músico también le dedicó unas palabras al candidato presidencial Juan Schiaretti. "Soy hijo de una cordobesa y si lo escuchás al de Córdoba pareciera que habla de Nueva York", expresó. /C5N