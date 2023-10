Tres actos y polarización: así serán los últimos días de la campaña de Massa

martes 17 de octubre de 2023

Apostando a la polarización como pase al balotaje, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encara los últimos días de campaña de cara a las elecciones generales con un raid de actos que culminarán el jueves.

Tras una doble gira que lo llevó por el interior del país y a la vez por distintos medios mainstream y alternativos, el ministro de Economía encabezará esta semana tres actos clave a modo de cierre. El primero de ellos será el que se lleve a cabo este martes 17 de octubre, cuando los peronistas celebren el Día de la Lealtad con un acto en la cancha de Arsenal de Sarandí.

Con el intendente de Avellaneda, Martín Ferraresi, como anfitrión, en el búnker de Unión por la Patria esperan un gran despliegue de militancia, intendentes, gremios y organizaciones sociales. El acto también oficiará de cierre de campaña bonaerense, y por eso está previsto que junto a Massa, el gobernador Axel Kicillof sea uno de los oradores ante los 35 mil asistentes que esperan.

Si bien fue invitada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no será parte del evento. Lo confirmó el intendente de Ensenada y uno de los armadores del acto, Mario Secco. "Ya será el momento en que Cristina tendrá que salir. Mientras tanto, está poniendo en valor a los candidatos", argumentó.

Siguiendo la misma dinámica que se vio en los cierres de campaña previos a las PASO, el miércoles Massa se mostrará acompañando al candidato a Jefe de Gobierno porteño de UP, Leandro Santoro. No obstante, a diferencia de las primarias, el cierre porteño no se realizará en el Gran Rex sino en el estadio Luna Park.

Por último, según pudo saber Ámbito para el día jueves se prepara un cierre de campaña a nivel nacional. La idea que prima en el búnker de UP es que el escenario elegido sea "una fábrica", y se prevé que se realice alguna provincia a definir. Allí, buscarán rodear al candidato de trabajadores, intentando mostrar la "Argentina que se viene".

Polarización y gestión

En línea con la campaña hasta este momento, en Unión por la Patria apuntan a polarizar con Javier Milei, a quien Massa deberá enfrentar en un balotaje según las encuestas que manejan.

Así se vio en el último spot del tigrense, en el cual se diferencia del libertario que busca impulsar vouchers para acceder a la educación y a la salud y eliminar la asistencia estatal. “Creo en un Estado presente, pero eficiente. Defendemos la escuela pública, cuando tenemos buenas escuelas, pero con los docentes dentro de la escuela”, remarca el candidato oficialista.

Mientras tanto, en su rol de ministro de Economía esta semana Massa enfrenta una nueva semana con fragilidad cambiaria. En ese sentido desde el Palacio de Hacienda aseguraron que seguirán los operativos en las cuevas ilegales que venden dólar blue./ Ámbito Financiero