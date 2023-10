Elecciones 2023: quiénes son los candidatos a diputados por Tucumán

martes 17 de octubre de 2023

En las elecciones de este domingo 22 de octubre, el país votará su próximo presidente pero también habrá categorías locales en juego, como los representantes que elegirá cada provincia para la Cámara de Diputados de la Nación y el Parlamento del Mercosur. En Tucumán, habrá cinco boletas en el cuarto oscuro que llevarán candidatos en estos tramos.

Tucumán elige cuatro categorías el próximo domingo: 1) fórmula de presidente y vice; 2) parlamentario nacional del Mercosur; 3) diputado nacional -se renuevan cuatro de las nueve bancas por Tucumán en la Cámara baja-; y 4) parlamentario regional del Mercosur.

A cinco días de la elección de renovación de autoridades nacionales, del Poder Ejecutivo y en el Congreso, ¿quiénes son los cinco candidatos a diputados nacionales por Tucumán?

En la provincia se renovarán cinco bancas de diputados nacionales, las que dejan los peronistas Mario Leito, Mabel Carrizo y Carlos Cisneros (es candidato en tercer término de la lista de UP, por lo que puede repetir); y los opositores Domingo Amaya y Lidia Ascárate (de Juntos por el Cambio).

Elecciones 2023: los candidatos a diputados de Tucumán

Hay cinco nóminas de candidatos a diputado nacional por Tucumán: Federico Masso-Florencia Guerra (Libres del Sur); Ricardo Bussi-Sandra Orquera (Fuerza Republicana); Pablo Yedlin-Gladys Medina (Unión por la Patria); Mariano Campero-Valeria Amaya (Juntos por el Cambio); Alejandra Arreguez-Martín Correa Tejerizo (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad). Cada boleta está acompañada por una lista de postulantes a representante regional del Parlasur.

Dónde voto en Tucumán: cómo consultar el padrón

El domingo 22 podrán sufragar 1.320.907 ciudadanos y ciudadanas en Tucumán, incluyendo a los jóvenes de 16 y de 17 años. La cifra registró un leve incremento con respecto a las PASO del 11 de agosto, que tuvo 1.320.478 votantes habilitados. Gracias a estos números, Tucumán es el sexto distrito electoral del país, que reúne más de 35 millones de votantes, según datos de la Cámara Electoral Nacional.

Para poder saber dónde votar en las elecciones del 22 de octubre en Tucumán, es posible chequear aquí en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para consultar el padrón electoral. Allí se debe ingresar el número de DNI, género y distrito en el que se vota.

¿Qué pasa si no voto?

El Código Nacional Electoral establece en su artículo 125, en el apartado “faltas electorales”, que “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”.

Quienes no paguen la multa por no haber ido a votar quedarán registrados como infractores. Esto implica que no podrán hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.