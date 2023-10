Britney Spears reveló por qué se rapó la cabeza en 2007

martes 17 de octubre de 2023

Después de 16 años, Britney Spears ha revelado por fin por qué se rapó la cabeza antes de su tutela.

"Cuando era pequeña me miraban mucho. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y hacer teatro eran mis formas de responder", escribe la estrella del pop en sus próximas memorias, "The Woman in Me" (La mujer que hay en mí), según un extracto publicado el martes por People.

Sin embargo, Britney, de 41 años, señala que una vez que su padre, Jamie Spears, tomó el control de sus asuntos personales, médicos y financieros en 2008, ella dejó de tener voz y voto en su día a día.

"Me hicieron entender que esos días se habían acabado, tenía que dejarme crecer el pelo y volver a ponerme en forma. Tenía que acostarme pronto y tomar la medicación que me dijeran", explicó la cantante.

Una noche de 2007, la ganadora de un Grammy entró en la peluquería Esther's Haircutting Studio de Tarzana, California, y pidió que le raparan su melena morena.

La dueña de la peluquería, Esther Tognozzi, se negó, así que Britney tomó cartas en el asunto, cogió una maquinilla y se cortó el pelo mientras los paparazzi hacían fotos a través de las ventanas.

Pocos días después, la cantante de "Toxic" fue fotografiada atacando el coche de un fotógrafo con un paraguas.

Estos incidentes consecutivos, que ocurrieron mientras se encontraba en plena batalla por el divorcio y la custodia con Kevin Federline, convirtieron a Britney en un tema recurrente en los tabloides.

Pero al año siguiente, después de que ella fuera hospitalizada en dos internamientos psiquiátricos involuntarios, Jamie acudió a los tribunales y se nombró tutor legal de su hija.

"La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña", escribe Britney en su libro, que sale a la venta el 24 de octubre.

"Me convertí más en un ente que en una persona sobre el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; me la robaron", dijo.

La estrella de "Crossroads" dice que "no se merecía" lo que su familia le hizo.

"La mujer que hay en mí fue rechazada durante mucho tiempo, querían que fuera salvaje en el escenario (...) y que fuera un robot el resto del tiempo".

Después de que Britney testificara contra su "abusiva" tutela en un tribunal abierto en 2021, un juez de Los Ángeles suspendió a Jamie, que ahora tiene 71 años, antes de poner fin al acuerdo por completo.