Los zombies atacan en la nueva película de Shinagawa Hiroshi

martes 17 de octubre de 2023

Desde La Noche de los Muertos Vivientes (Night of the living dead - 1968), el clásico de George Romero que marcó el inicio, hasta los aterradores zombies que deambulan en la exitosa serie The Walking Dead, estos seres han encantado a todo fanático del terror. La perturbadora idea de los muertos resucitando de sus tumbas y asaltando a los vivos ha cautivado la imaginación y las pesadillas de muchas generaciones.

En esta ocasión, la anticipada película de zombies titulada Among the Dead se perfila como un falso documental que promete mantener a la audiencia al filo de sus asientos. Esta producción es el resultado de una colaboración entre Japón y Estados Unidos, fusionando talentos y recursos para brindar una experiencia cinematográfica única y aterradora.

El encargado de dirigir esta película es el reconocido comediante japonés Shinagawa Hiroshi, miembro destacado del dúo de comedia Shinagawa Shoji. El guión, elemento crucial para dar vida a la trama, ha sido elaborado por el dúo creativo que une a Andy Cosby, conocido por su trabajo en Eureka, y Charlie Danger Cosby. Este talentoso equipo ha recibido la colaboración de Brian Caldirola, Patrick Hasson y Juan Carlos Saizarbitoria para enriquecer aún más la historia.

En cuanto a la trama, Among the Dead nos sumergirá en la vida de un hombre abrumado por la tristeza y el cansancio de su existencia. En un acto desesperado, decide abandonar su vida y su familia para sumergirse en el mundo de los zombies que quedan antes de que estos se extingan. Su objetivo es comprender más sobre el origen de estos muertos vivientes y explorar cómo es la vida cotidiana junto a ellos.

Aunque aún se encuentra en fase de producción, Among the Dead planea su estreno para el próximo año. La película cuenta con la producción de Ryoichi Wada, reconocido como uno de los creadores de One Cut of the Dead, y Andy Cosby, director creativo de PoC Studios.