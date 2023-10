Di María anunció que dejará la selección argentina tras la Copa América 2024

martes 17 de octubre de 2023

La Copa América 2024 marcará el adiós de Ángel Di María con la selección argentina. Así lo comunicó Fideo con la intención de cerrar su carrera con la defensa de la corona obtenida en 2021 ante Brasil en el Estadio Maracaná. El rosarino intentará lograr su sexto título a nivel selecciones y, luego de la cita en los Estados Unidos, entrará en el tramo final de su trayectoria final con el retorno a Rosario Central en el horizonte.

Durante una entrevista con el programa Todo Pasa que se emite por Urbana Play, el icónico futbolista declaró: “Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”.

