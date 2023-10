Coca Cola aumenta 35% el precio de sus productos después de las elecciones

martes 17 de octubre de 2023

A tan solo una semana de las elecciones presidenciales, la multinacional líder en consumo masivo, Coca Cola, ha tomado una sorprendente decisión que está generando revuelo en comercios y la política económica. La compañía ha anunciado un aumento del 35% en el precio de todos sus productos, que entrará en vigencia el día posterior a las elecciones.

Coca Cola ha comunicado estos "aumentos preventivos" a comercios de todo el país y ha señalado que "no respetarán los acuerdos de precios hasta que no haya nuevo presidente, para no perder márgenes de utilidad", según informó Ámbito.

Esta determinación tiene un gran impacto, dado que la empresa multinacional ostenta una participación del 65% en las góndolas de todo el país. La noticia del aumento de precios fue comunicada por Coca Cola Company, la empresa madre, y sus distribuidoras y embotelladoras en el país, que incluyen nombres como Reginald Lee, Femsa, Distribuidora Atlántica, Andina, Arca y Continental.

El comunicado de la empresa también ha sorprendido a los comercios de la capital, el Gran Buenos Aires y el interior del país al señalar que no respetarán los acuerdos de precios debido a la incertidumbre sobre quién gobernará el país después de las elecciones del 22 de octubre.

Importancia de Coca Cola en el mercado

Coca Cola es una figura dominante en el mercado de bebidas, con una participación del 65% en el rubro de gaseosas, seguida por Pepsico. Su producto más vendido, la Coca Cola de 1,5 litros cuesta $622,07, ya que está en la lista de Precios Cuidados.

En esta lista se encuentra Coca Cola como líder, junto con otras marcas importantes como Unilever, Sancor, Mastellone, Danone, Procter and Gamble, Molinos Río de la Plata, Papelera del Plata y Arcor, entre otras.