Massa anunció que si es presidente el Banco Central será controlado en un 50% por la oposición

miércoles 18 de octubre de 2023

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, reveló que en el caso de ser electo, el Banco Central será controlado en un 50% por la oposición, reconfirmando sus dichos sobre un “gobierno de unidad nacional”.

El actual ministro de Economía sostuvo que la decisión de incluir a la oposición en el rumbo de la política monetaria será “un símbolo del gobierno de unidad nacional”.

En diálogo con C5N, Sergio Massa propuso un “blanqueo” de capitales, “bajar impuestos” e incentivar el “crédito hipotecario”.

“Hay millones de argentinos que tienen el deseo y la necesidad de recuperar el crédito hipotecario”, indicó el candidato presidencial y destacó que quienes, tras el blanqueo, evadan impuestos serán castigados con prisión.

Y volvió a diferenciarse de Alberto Fernández: “Creo que hay que hacer cambios, tengo la decisión de un cambio de rumbo, de un Estado presente pero eficiente”.

A su vez, Massa confirmó que cuando Alberto Fernández regrese de su viaje por China “vamos a sacar por decreto la incompatibilidad en la pensión por discapacidad con el empleo”. Así, las personas que reciban una pensión por discapacidad quedarán habilitadas para trabajar.

Por otra parte, el funcionario advirtió sobre los riesgos de una victoria de Javier Milei en las urnas: “Las mujeres no quieren que su hijo lleve un arma en la mochila, prefieren que lleve una computadora; no quieren pagar 1.300.000 en vacunas para sus hijos”, destacó. También, en un intento de apelar al sentimiento, apuntó: “Las mamás quieren que sus hijos sigan yendo a la universidad gratuita y no terminen pagando tres o cuatro millones de pesos”.