El dolor de Marcelo Tinelli al despedir a un importante miembro de su familia

“Gracias a Patricia Barahona por darle tanto amor en todos estos últimos años. Necesitaba verla, tocarla, hablarle. Fue testigo de innumerables momentos hermosos de mi vida junto a @mariapaularobles314 @micatinelli @candelariatinelli @frantinelli1 y @juanittinelli1. La llevaré, el día que le toque partir físicamente, siempre dentro de mi corazón”, señaló el conductor.

La publicación se llenó de likes y comentarios cariñosos de sus familiares y amigos. “París, que perra hermosa y especial”, aseguró su hija Micaela. “Por favor que injusta la vida, ¿por qué viven tan poco? Exploté con este video”, agregó Candelaria. También se manifestaron famosos, como Virginia Gallardo, Lourdes Sánchez, Agustina Casanova, Diego Latorre y Marcela Feudale, entre otros.

Por otra parte, Tinelli también abrió su corazón en la red social al recordar a su abuelo, un familiar muy querido. El conductor publicó una foto de El Abulo, como lo llamaba cariñosamente, en la que aparece sonriente, en una mesa familiar como tantas. Además escribió un mensaje que sintetiza lo presente que lo tiene a pesar del paso del tiempo, y una manera de que todos lo conozcan un poco más.

“Hoy cumpliría años mi ‘Abulo’. El de las historias inverosímiles, el del ritual de Papá Noel, el que cantaba después de comer, el emprendedor, el dulce, el calentón, el de los habanos, el del vino tinto tomado en bota”, enumeró el Cabezón, reflejando aquellas características que permanecen frescas en su memoria y haciendo partícipes a su primo hermano, Luciano El Tirri y a su tía Mirta. “Vives en mí, para siempre, Abulo querido”, agregó y cerró con un homenaje a las raíces familiares: “Y que vivan Pamplona y las corridas de San Fermín”.

En la siguiente historia, Marcelo subió un afiche de la película El gran pez “En este sábado nublado, mientras me acuerdo de mi abuelo, se me viene esta película a la cabeza, que para mí es la mejor que vi en mi vida”, señaló a modo de introducción. “La veo y lloro. Historias, relatos de un padre que ya no importan si son reales o fantasiosas, solo quiero que me las cuente. Él fue para mí EL GRAN PEZ”, cerró.