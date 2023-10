Fátima Florez habló de la batalla judicial con su ex, Norberto Marcos

“Te voy a separar las tres cosas porque las tres me lastiman como representante de Fátima. Primero, decir que ella va a generar su fortuna desde otro lugar es ponerla a Fátima en el único lugar en el que ella nunca va a estar. Fátima siempre va a estar trabajando porque hace 23 años que lo hace con éxito. En este momento, (Guillermo) Marín es su representante y nunca va a dejar que Fátima Florez deje de serlo más allá de las tareas sociales que le pudieran corresponder si Javier fuera Presidente. Por otro lado, está bien que ella defienda sus derechos”, respondió tajante.

En cuanto a los rumores que indicaban que en la mediación Norberto le habría dejado a su exmujer el departamento que compartían sobre la avenida Coronel Díaz, la abogada lo negó. “En la mediación eso no se habló, hay un reclamo que no puedo cuantificar pero de ninguna manera estamos hablando de dejar o regalar, estamos hablando de lo que corresponde”.

Más adelante, Rosenfeld continuó con la explicación del reclamo que inició la artista. “Para nosotros tiene mucho peso el reclamo de Fátima, que tiene que ver con la rendición de cuentas porque el círculo vicioso se cierra de esta manera: ‘Si vos me estás reclamando equis dinero, bueno ¿dónde está?, ¿por qué nunca lo tuve?’”, sentenció.

“Traducido a nombres contables, nosotros estamos pidiendo una auditoría, una rendición de cuentas”, confirmó. “¿Existe la hipótesis que Fátima denuncie a Norberto por estafa?”, le consultó Diego Esteves. “Jurídicamente para poder hablar de una administración fraudulenta o de estafa primero hay que pedir una rendición de cuentas”, afirmó Rosenfeld.

Luego, la abogada que llevó adelante el divorcio de muchas famosas contó que con la imitadora se conocieron hace 9 años. “Cuando cumplí 60, Marcelo (Frydleswski) la había contratado para que me imitara. Era la primera vez que ella interpretaba a alguien que no era una estrella. Ahí me di cuenta de su talento y de su calidad humana”, contó.