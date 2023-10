En Santiago una obra se convirtió en una trampa mortal para los animales

Los animales van muriendo lentamente, se ahogan de a poco, sin chance de ser salvados. Emiten un quejido que a duras penas algún poblador escucha. Es tarde cuando alguien los ve. No hay nada que hacer. Han caído en la trampa del falso vergel, del oasis que no es. Una trampa mortal, que tiene la forma de una gran asequia. Un acueducto repavimentado, que traslada agua para las poblaciones y la producción. Pero que al mismo tiempo opera como un callejón sin salida e implacable.

La sequía, potenciada por el cambio climático, hace su juego en Santiago del Estero. Siembre desesperanza. Hay que atenderla. Pero luego un Estado ineficiente, además de malgastar recursos, potencia el daño ambiental. Es una doble trampa.

Es lo que describen las imágenes que acompañan esta nota. Fueron tomadas por veterinarios y pobladores del departamento de Moreno, en Santiago del Estero, corazón seco de la Argentina. Allí se está llevando a cabo la ampliación y repavimentación del Canal San Martín.

La web del ministerio de Obras Públicas de la Nación señala que el proyecto tiene por objetivo “asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas) a lo largo del mismo, y proporcionar el volumen necesario para su potabilización en Quimili, y brindar agua potable al Acueducto del Sudeste y Acueducto Quimili-Vilelas”.

Sostiene además que ya se ejecutó el 72,17% de un presupuesto de 28 millones de pesos y que el avance físico de la obra es hasta ahora del 61%. La obra debería estar terminada a fines de este año. A principios de este año, en cuenta de Facebook del Ministerio de Obras Públicas de Santiago del Estero, la obra se presentaba como una de las políticas públicas y de desarrollo del gobierno de Gerardo Zamora.



“Los trabajos consisten en la canalización paralela al canal existente, que se construyó hace más de 50 años. Revestir en hormigón con un ancho promedio de 2 metros, y de una extensión de 180 km, desde la toma en el Río Salado, atravesando las localidades de Figueroa, Pozo del Castaño, Amamá, Villa Matilde, Villa Brana, entre otros parajes, hasta Quimilí, en el departamento de Moreno. Esta obra beneficiará aproximadamente a 25 localidades y a 300.000 habitantes de la zona”.





“Por otro lado se llevaron adelante reuniones con pobladores y productores con el fin de poder resolver y atender algunas dudas y solicitudes sobre el impacto de esta mega obra que ya comienza modificar radicalmente la realidad en esta región”.No se asumía públicamente lo que muchos pobladores estaban diciendo: se necesita agua para las poblaciones pero abrir espejos de agua en zonas de seca prolongada es como un imán para las animales silvestres, que avanzan hacia una trampa de la que no suelen tener escapatoria. Pobladores locales y ONGs de la zona ahora plantean que no se midió el costo ambiental y la amenaza que sería este proyecto para la biodiversidad. No hubo pronunciamientos oficiales hasta el momento."Acá nadie se hace nada. En nombre de un falso progreso, nadie se acordó de que los animales que habitan la zona salieron como locos disparados hacia el agua. Aca si se ve agua, cualquier va y se tira de cabeza, pero ¿quién arregla este desastre? ¿Quién se acuerda de parar esta locura?", dice Javier, un poblador que tomó imágenes. Imágenes que en la tarde del miércoles comenzaron a viralizarse, como una denuncia informal, pero acaso la más afectiva para poner una lupa sobre la desidia del Estado. Y sobre la falta de interés por los ecosistemas y los entornos naturales. / Clarín