¿El consumo del café ayuda a bajar de peso?

jueves 19 de octubre de 2023

Beber entre tres a cinco tazas de café al día se ha asociado con un bajo riesgo de sufrir diabetes de tipo 2, problemas cardiovasculares y también ayuda a reducir el estrés, debido a los antioxidantes que contiene, así lo reveló la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en un reciente artículo científico.

“Dejar de consumir cafeína repentinamente puede provocar dolor de cabeza, fatiga, ansiedad y mal humor durante unos días y puede persistir hasta una semana”, detalló el estudio de la universidad estadounidense.

En la misma línea, el consumo de esta bebida está relacionado con disminuir el peligro de padecer de cáncer de colon, según una investigación de la Sociedad Americana para la Nutrición.

¿El café ayuda a bajar de peso?

La cafeína, el principal componente del café, es un estimulante natural que reduce temporalmente el apetito, lo que ayuda a sentir menos hambre durante un periodo corto de tiempo y esto se relaciona a disminuir de peso. De acuerdo con un artículo publicado en ScienceDirect.

De la misma forma, el resultado de una revisión de 12 estudios concluyó que un mayor consumo de café está asociado con una disminución de la grasa corporal y especialmente en los hombres. Así lo revela un artículo, que fue elaborado por científicos de universidades de Estados Unidos y Corea del Sur.

Por otra parte, se demostró que las personas que bebieron una taza extra de café al día obtuvieron 0,12 kg menos de peso de lo esperado en cuatro años, según un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition. Sin embargo, los resultados de este artículo solo representan una relación, pero no una causa, por lo que esta investigación no prueba que la ingesta de esta bebida sea la verdadera razón del cambio de peso. De la misma forma, este estudio no consideró la variabilidad en la cantidad de cafeína.

Incluso, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia Buenos Aires se pronunció luego de que un video viral en TikTok asegurara que el café con limón es bueno para adelgazar. La entidad rechazó esta información: “No hay ninguna evidencia científica que demuestre que la mezcla de café con limón ayuda a adelgazar”, dijo la institución.

Si bien es cierto que esta bebida acelera el metabolismo de las personas y eso puede provocar una mayor quema de energía al dormir, no obstante, este efecto es pequeño y la pérdida de peso puede verse influenciada por varios factores.

¿Cuánto es mucho café?

El café tiene muchos beneficios, sin embargo, algunas personas no toleran mayores cantidades de cafeína debido a síntomas de nerviosismo y ansiedad, según los expertos de Harvard. “Específicamente, aquellos que tienen dificultades para controlar su presión arterial pueden querer moderar su consumo de café”, especificó el centro de estudios.

De la misma forma, recomendó que las embarazadas “consuman menos de 200 mg de cafeína al día, la cantidad que hay en 2 tazas de café, porque la cafeína pasa a través de la placenta hacia el feto y se ha asociado con la pérdida del embarazo y el bajo peso al nacer”.

También, beber café en cantidades excesivas te genera insomnio, por lo que no es recomendable hacerlo por las noches, ya que te costará mucho conciliar el sueño, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Ámsterdam.

En la misma línea, luego de revisar estudios, una investigación en Innovation in Clinical Neuroscience llegó a la conclusión que la cafeína te llena de mucha energía, pero consumirla constantemente te puede provocar un efecto rebote y, por consiguiente, sentirás más cansancio.