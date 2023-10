El tío de una alumna fue asesinado en la puerta de un colegio

jueves 19 de octubre de 2023

El tío de una estudiante secundaria fue asesinado de dos balazos en la puerta de un colegio de Rafael Castillo por el padre de otra alumna. Al momento del crimen, las familias mantenían una reunión con las autoridades del establecimiento debido a los conflictos que existen entre las adolescentes, ambas de 15 años.

Una de las hipótesis de la investigación es que el agresor se equivocó de persona y en vez de matar al padre de la chica -que en ese momento estaba reunido en la dirección- asesinó por error al tío que esperaba afuera.

El homicidio ocurrió la noche del miércoles en la puerta de la Escuela Secundaria 1, situada en Beazley 2175. La víctima, Andrés Ariel Acuña (32), estaba en la puerta de la escuela, en el interior de su auto junto a otros familiares, cuando se acercó el agresor y comenzó a propinar insultos a su sobrina. El tío se bajó y lo confrontó. Su contrincante -identificado como Oscar Marcelo Ferreyra- sacó un arma, le efectuó dos balazos a corta distancia a la altura del tórax y se fugó.

Las fuentes explicaron a la agencia de noticias Télam que las dos familias tienen un conflicto de larga data en ese barrio del partido de La Matanza en el que viven. De acuerdo a la información, esa pelea se trasladó al colegio donde una de las menores hostigaba y amenazaba a la otra. Por esa razón, las autoridades escolares habían citado a los partes de ambas.

Ferreyra (38), que es buscado por la Justicia, tiene antecedentes penales. En tanto, la víctima llevaba un documento falsificado con su foto. Los investigadores lograron establecer que había sido imputado, en marzo, por “encubrimiento agravado”, en una causa que tramita en la justicia de Morón.

A la vez, en 2018, Acuña registra otra imputación por “averiguación de ilícito” en Rafael Castillo cuando, junto a otros tres hombres, circulaba a bordo de un auto Volkswagen Gol que había participado de un robo en una vivienda de la calle Santa Rosa al 1200, y en cuyo interior se halló una vaina servida calibre .32.

Las fuentes agregaron que el hermano del fallecido, padre de una de los adolescentes en conflicto y quizás el verdadero blanco del ataque, identificado como Jesús Acuña, también registra tres causas penales, dos por robo y una por portación ilegal de arma, todas en el departamento judicial Morón. Habría recuperado la libertad en los últimos días.

La palabra del padre de la víctima

Miguel, el padre del hombre asesinado, contó a TN que ambas familias “tuvieron muchos problemas” y que el conflicto en la escuela se inició cuando la hija del ahora prófugo “le robó” a su nieta.

“Se pelearon entre padres y esta nena, que es un poquito más grande que mi nieta, cada vez que la veía, la corría y corría con un puñal, y se agravó el asunto. Estudian las dos en el mismo colegio. Cuando se ven en el recreo, hay problemas”, señaló el hombre.

“¿Qué hizo ayer la directora? Llamó a los dos padres. Mi hijo llega cinco minutos antes, queda mi otro hijo acá afuera, mientras que el otro va a hablar con la directora y la maestra. Y resulta que vino este muchacho ya con doble intención, porque vino con un ‘fierro’ en la mano”, explicó Miguel.

“Apenas lo vio a mi hijo, le pegó dos tiros en el pecho y me lo mató, así no más”, dijo Miguel y reconoció que es posible que el asesino se haya confundido de víctima porque sus dos hijos son idénticos. “Son los dos muy parecidos y se confundió. Ya vino preparado, igualmente me lo iba a matar a mi otro hijo”, agregó el hombre.

“Quiero que haga Justicia, que pague el daño que hizo, me arruinó”, agregó.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Matías Folino de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza.

Una cámara de seguridad ubicada en la esquina registró la secuencia en la que el homicida se acerca vestido con jean, zapatillas blancas, buzo y campera inflable. Luego, se escucha el sonido de los disparos y los gritos de los testigos. Por último, se ve al homicida escapar corriendo por el mismo camino por el que había llegado./ Infobae