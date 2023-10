Petroleras niegan haber incrementado los precios

jueves 19 de octubre de 2023

A pesar de las afirmaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el congelamiento de los precios de los combustibles, las estaciones de servicio en todo el país han sido testigos de aumentos en los surtidores que superan los límites acordados en el esquema de “precios justos“.

Estas tensiones se producen en un contexto en el que las denuncias de faltantes de naftas y gasoil, junto a la imposición de cupos por parte de las petroleras, siguen sin obtener el reconocimiento de las autoridades. Sin embargo, a estas preocupaciones se suman nuevas contingencias que afectan al sector de carga de combustibles.

Las asociaciones de consumidores han levantado la voz en los medios de comunicación, anunciando que están preparando una denuncia formal en la que detallarán aumentos de precios en las pizarras de ciertas expendedoras que oscilan entre un 3 por ciento y un 5 por ciento por encima de los valores acordados entre el gobierno y las petroleras.

Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo Nacional han confirmado que no se tomarán medidas en contra de las compañías que incumplan el acuerdo de precios para controlar la inflación. En cambio, han subrayado que el tema de los combustibles ya no está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Comercio, actualmente dirigida por Matías Tombolini, sino que está bajo la órbita del Ministerio de Energía, encabezado por Flavia Royón.

Las mismas fuentes oficiales afirmaron que las compañías petroleras señaladas por las asociaciones de consumidores como responsables de los aumentos no autorizados “niegan rotundamente haber incrementado los precios”. No obstante, no descartan que alguna Estación de Servicio lo haya decidido de manera unilateral. /surtidores.com.ar