Bullrich: "Vamos a terminar con el kirchnerismo para siempre"

jueves 19 de octubre de 2023

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo en Lomas de Zamora acompañada por los principales referentes de la coalición en el cierre de campaña.

"Este domingo es un día especial porque vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre. Vine a Lomas de Zamora porque la pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo en la Argentina. En Insaurralde hemos visto la corrupción kirchnerista con su paseo en yate por Europa", comenzó.



"Verlo descorchar el champagne en el yate, mientras hay mamás, jubilados y estudiantes desesperados que no les alcanza la plata y no pueden comprar lo más básico que necesitan. Un día del yate de Insaurralde son 7 años de una jubilación", continuó.



"Hay que ser caradura para no entender el sufrimiento de la gente en Argentina. Les pregunto a ustedes esto: ¿Kicillof no sabía lo que estaba pasando al lado suyo?", agregó.





"Decía que le mandaba mensajes de Whatsapp. No sólo fue cómplice, sino que aparte dejó la deuda más importante del último tiempo. Le dijimos que no podía confiscar YPF y se hizo el canchero. Ahora son 16.000 millones de dólares que tenemos que pagar", sumó.

Sobre el krichnerismo, destacó: "Si no los sacamos de raíz, se quedan escondidos en sus guaridas. Están tranquilos con 138% de inflación. Salimos nosotros y empiezan a gritar, a tirar piedras y a poner palos en la rueda. Esta vez el cambio tiene más fuerza que el continuismo kirchnerista. El cambio es mayoría en los votos, con 10 gobernadores, 500 intendentes y legisladores para sacar las leyes que el cambio necesita".



"Este domingo a los intendentes les digo que aquí ganamos en Lomas y ganamos la Provincia. Vamos a sumar muchos más intendentes a los que tenemos. Vamos a ganar Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Tenemos más poder que ellos. Los que tienen miedo son ellos, la mafia tiene miedo", manifestó.





"Sé la angustia que tenemos los argentinos y conozco perfectamente lo que nos está pasando. Por eso les digo que conozco este miedo que tenemos a que nos maten y a que los chicos no puedan ir solos a la escuela. Nos duele profundamente que deshonren a nuestros mayores con su jubilación que les dura una semana de la canasta básica", amplió.





"Siempre luche contra las mafias. Conozco a los Moyano que están con Massa y a los Barrionuevo que está con Milei. No les importa la gente. Especulan y no dicen que está pasando en el presente. Massa les guarda su poder. Vamos a ir contra todos los que vayan contra el cambio. Nunca aflojé. Voy a hacer un cambio profundo", sentenció. /TN