Crecen los problemas de abastecimiento en los supermercados

viernes 20 de octubre de 2023

Menos días faltan para las elecciones, más se perciben en las góndolas los problemas de abastecimiento de alimentos y productos de limpieza y tocador que ya se venían observando, tímidamente, en los últimos meses. Confluyen dos factores que hacen eclosión: por un lado, la oferta es limitada porque los proveedores tienen control de precios en las grandes cadenas y no están dispuestos a vender más que el volumen del año pasado. Por otro, la demanda en este canal creció muy fuerte por el diferencial de precios que existe con el canal tradicional (los autoservicios y almacenes) y, en los últimos días, por la necesidad del consumidor de comprar hoy lo que mañana será más caro.

La situación es dispar y no sucede lo mismo en todas las cadenas y sucursales. Lo que sí está claro es que se notan mucho más los faltantes en las góndolas de los grandes supermercados que en los comercios de proximidad, donde los proveedores no tienen restricción de precios y donde tienen mejores formas de pago. Claro que las cadenas intentan que no se note. Tapan los huecos como pueden y en muchos casos desaparecieron las promociones con el objetivo de desalentar la venta en exceso. Aparecen las góndolas frenteadas (cuando ponen sólo producto en el frente y atrás están vacías) y estiradas (cuando llenan de forma horizontal con un producto con stock el hueco de otro ausente). Estrategias hay miles, pero aún así la escasez se nota.

En las cadenas hablan de la categoría bebidas como una de las más complicadas -incluso anticiparon que una importante firma del rubro ya envió una lista con aumentos del 35% para aplicar a partir del lunes-, pero también hay problemas con el arroz, el aceite, las pastas y los productos de limpieza y tocador, muchos de los cuales son importados.

Aunque preocupado por la foto de las góndolas vacías antes los comicios, el Gobierno intentó llevar tranquilidad esta semana a supermercados y mayoristas con el mensaje de que no habrá devaluación el día después. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, se reunió vía zoom con los referentes de las cadenas asociadas a ASU y con los miembros de la Cámara de Mayoristas (Cadam) el martes y el objetivo fue tomar conocimiento de cómo estaba la situación de abastecimiento y qué se preveía para el curso de la semana.

Consultadas fuentes oficiales, precisaron que “el abastecimiento se encuentra dentro de parámetros normales, más allá de algunos faltantes que se observan”. “Entendemos que dada la situación eleccionaria, puede haber ciertas tensiones que se reflejen en góndola”, dijeron desde Comercio, al tiempo que agregaron que los casos varían según la semana y la cadena; en algún momento falta arroz, en otro, algunos frescos o también productos de perfumería o cuidado personal. “Puede faltar alguna primera marca, pero los supermercados sustituyen”, aclararon las fuentes.

En este contexto de escasez, los supermercados comenzaron a limitar la venta de algunos productos. “Empezamos a limitar la Coca, el aceite de girasol, ya que algunos querían llevarse de a pallets. Son revendedores, están líquidos y quieren comprar mercadería”, dijo a este medio el dueño de un mayorista.

Lo que relatan los supermercadistas, y confirman las empresas en voz baja, es que el techo de aumento del 5% mensual que les impuso el Gobierno, hace inviable cumplir con los pedidos que realizan las cadenas, que en muchos casos duplica los volúmenes del año pasado. Los proveedores argumentan que están entregando lo mismo que el mismo mes de 2022 aún en un contexto de atrasos de precios que alcanzan el 40% en algunos casos.

La fuente del supermercado mayorista consultada afirmó también que “algunos proveedores no están tomando pedidos con la lista actual”. “Colgate, por ejemplo, me había pasado una lista nueva con el 5% más este mes, pero le hice un pedido y no entregó. Cada empresa tiene sus complicaciones”, precisó el mayorista.

“Después de las elecciones se avizora un aumento generalizado de los precios. Dependiendo de cuál sea el resultado el domingo, se prevén distintos escenarios, pero en limpieza y perfumería ya se habla de aumentos muy grandes, de unos 40 puntos”, sostuvo, por su parte, Santiago Tarquino, dueño del mayorista cordobés Tadicor./ Infobae