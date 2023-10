"Fue una traición", dijo la abogada de Aníbal Lotocki sobre su detención

viernes 20 de octubre de 2023

El médico Aníbal Lotocki se entregó el miércoles ante la Justicia, luego de que la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenara su detención.

El cirujano plástico está procesado por el cargo de homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate, y la orden judicial de detención se emitió ante el “peligro de fuga”.

No obstante haberse entregado, su abogada Ileana Lombardo consideró que la orden para su detención “fue un acto de traición” de la Cámara que la emitió.

A la excarcelación “no la podemos pedir porque lo que sucedió y derivó en la detención, es la revocación de una excarcelación que tenía Lotocki en la causa del fallecido Zárate”, dijo, lo que se produjo “con una resolución de la Cámara que fue un acto de traición”, afirmó.

La letrada hizo estas declaraciones este jueves por la tarde, cuando se acercó a la alcaidía de Villa Lugano, donde se encuentra detenido el médico. “Vine a verlo pero no pude. No sabíamos el horario, empezamos a llamar por teléfono y como no nos atendía nadie, vinimos”, dijo.