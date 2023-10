El costoso regalo que le hizo Nicole Neumann a Indiana por sus 15 años

Además, le hizo un obsequio que no pasó desapercibido: “Un collar muy lindo con un diamante”, destacó la panelista del programa de espectáculos que conduce Flor de la V por la pantalla de América. “Cuidalo”, le habría dicho Nicole “dándole a entender que era algo muy valioso”, agregó.

Además, detalló que la entrega del regalo fue delante de la directora de la institución y que Indiana “quedó un poco descolocada” ya que fue una sorpresa la aparición de su madre ese día, con quien no tenía planes de festejo. En tanto, su compañera Karina Iavícoli sumó información y precisó que Nicole y su hija “compartieron dos horas de un almuerzo precioso” y que le hizo “varios regalos de cosas que sabe que le gustan”.

Y que además del festejo que Indiana tendrá con su familia paterna y amigos durante el día sábado, el domingo será el turno de hacerlo con Nicole y los suyos, y que también estará presente su futuro esposo, el piloto automovilístico Manu Urcera, con quien se casa en diciembre próximo. “El sábado festeja con el papá y el domingo, con la mamá”, sostuvo Iavícoli.

Además de ir a visitarla al colegio y de compartir un almuerzo en el día por su cumpleaños, Nicole Neumann le dedicó a Indiana un especial y emotivo posteo en su cuenta de Instagram. “Felices 15, mi reina. Quien me dio el título de mamá”, fue lo primero que escribió la modelo en la red social en la que tiene dos millones de seguidores.

“Quien me mostró ese sentimiento de ‘amor incondicional’ por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz. Te amo”, concluyó en la publicación que obtuvo 400 mil me gusta, entre los que se destacaron el de Indiana, así como también los de sus hermanas Allegra y Sienna. La adolescente, además del like, decidió compartirlo en su cuenta personal y privada de Instagram, supervisada por sus padres, ya que es menor de edad.

Dado que la tensa relación entre Nicole e Indiana es de público conocimiento, la modelo tomó el recaudo de no permitir que nadie pueda comentar la publicación. En tanto, en Instagram Stories, Neumann compartió el posteo de una amiga que saludó a su hija por su cumpleaños. “Que nunca falten motivos para festejar”, se leyó en su red social.

Sobre los festejos del próximo fin de semana, allegados a la adolescente habían confirmado a Teleshow que el próximo sábado Indiana celebrará con sus compañeros del colegio en la casa del country. “Va a haber juegos inflables y llegarán algunos familiares de Mar del Plata de Fabián. En total habrá alrededor de 60 personas”, adelantaron sobre los parientes que ya viajaron de sorpresa ese día para comer en un exclusivo restaurante de la zona de Pilar.