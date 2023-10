Qué tomó el Papu Gómez para dar positivo en el control antidopaje

viernes 20 de octubre de 2023

Alejandro Gómez, que fue fichado por el Monza de Italia hace apenas algunas semanas tras rescindir su contrato con el Sevilla de España, podría ser suspendido por dos años después de que se filtrara que dio positivo en un control antidopaje que se realizó en noviembre de 2022 antes del Mundial de Qatar que ganó con la selección argentina.

El medio madrileño Relevo informó sobre el caso del volante ofensivo de 35 años que acaba de disputar sus primeros dos partidos con el equipo italiano por el que fichó hace semanas.

¿Qué tomó el Papu Gómez para quedar expuesto a un castigo por parte de las autoridades del continente europeo? Según argumentó, el ex Atalanta habría consumido el jarabe de uno de sus hijos en una noche en la que no se sentía bien y no les consultó antes a los médicos del Sevilla, comportamiento que no está permitido entre los protocolos de la entidad andaluza.