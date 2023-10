¿El Papu Gómez puede perder la medalla de campeón del mundo?

Una noticia sacudió por completo al mundo del fútbol. Alejandro Gómez, campeón del mundo con la selección argentina y flamante refuerzo del Monza de Italia, sería suspendido por dos años después de dar positivo en un control antidopaje que se le realizó en noviembre del 2022, antes de la conquista en Qatar y durante su estadía en el Sevilla de España. El medio Relevo informó sobre el caso del volante ofensivo de 35 años que acaba de disputar sus primeros dos partidos con el equipo italiano por el que fichó hace semanas.

Según argumentó el propio futbolista, habría consumido el jarabe de uno de sus hijos en una noche en la que no se sentía bien y no les consultó antes a los médicos del Sevilla. Ante este cuadro de situación, se abre el interrogante de qué pasará con los grandes títulos que ganó en ese lapso: el Mundial con Argentina y la UEFA Europa League con su ex club.

Doping positivo