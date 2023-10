Qué tenés que hacer si llegás a una esquina y no funciona el semáforo

viernes 20 de octubre de 2023

En Argentina, como en muchos otros países, el correcto funcionamiento de los semáforos es esencial para mantener la seguridad vial y el flujo del tráfico en las calles y avenidas. Sin embargo, en ocasiones, los semáforos pueden sufrir fallas técnicas o roturas que los dejen fuera de servicio. Ante esta situación, es importante que los conductores sepan cómo actuar de acuerdo con las normativas de tránsito vigentes.

La Ley Nacional de Tránsito de Argentina, Ley Nº 24.449, establece reglas claras en caso de que un semáforo no funcione. Cuando un semáforo está apagado o no funciona adecuadamente, los conductores deben considerar la intersección como un cruce no regulado por semáforo y deben seguir ciertas pautas para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Paso a paso para saber cómo actuar en ese momento

Primero, se debe reducir la velocidad y aproximarse al cruce con precaución. Los conductores deben ceder el paso a los vehículos que lleguen primero al cruce, dando prioridad a aquellos que se aproximen desde la derecha, a menos que existan indicaciones específicas en la intersección que establezcan lo contrario. En caso de que dos o más vehículos lleguen al cruce al mismo tiempo, la ley establece que el conductor que se encuentre a la derecha debe tener prioridad. Es importante recordar que la prioridad de paso en un cruce no regulado por semáforo se basa en el principio de “ceder el paso al que viene por la derecha”. Además, en un cruce sin semáforo funcionando, los peatones tienen prioridad para cruzar la calle en las esquinas marcadas con la senda peatonal. Los conductores deben detenerse y permitir que los peatones crucen con seguridad antes de continuar su trayecto. Es fundamental que los conductores sean conscientes de su entorno y se comporten de manera responsable al enfrentar un semáforo fuera de servicio. La falta de respeto a estas normas puede poner en riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía y resultar en multas y sanciones por parte de las autoridades de tránsito.

En resumen, en Argentina, cuando un semáforo no funciona, los conductores deben considerar la intersección como no regulada y actuar con precaución, cediendo el paso a otros vehículos de acuerdo con las reglas de prioridad. Respetar estas normativas es esencial para mantener la seguridad vial y prevenir accidentes en las calles y avenidas del país

¿Qué hacer si quiero denunciar un semáforo en mal funcionamiento?

En la Ciudad de Buenos Aires se puede realizar esta gestión a través del sitio web del gobierno. El costo del mismo es gratuito.