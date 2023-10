La historia de amor de Maluma y Susi: quién es la mujer que lo convertirá en padre

viernes 20 de octubre de 2023

Recientemente, Maluma y Susana Gómez anunciaron que están próximos a debutar como papás, pero ¿cómo inició su historia de amor y dónde se conocieron? ¡Te contamos!

Hace solo unos días, surgieron rumores de que el intérprete de ‘Borró Cassette’ y su novia, de 29 años, esperaban su primer hijo. Estos rumores se intensificaron después de que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en su podcast Mamarazzis, afirmaran que el vientre de Susana comenzaba a ser notable, y esa podría ser la razón por la cual en las últimas publicaciones de Instagram ella aparecía detrás de él.

La noticia que prácticamente ya era un secreto a voces, quedó finalmente confirmada por el mismo Maluma. Durante un concierto en Washington D.C., compartió un video que mostraba algunos de los momentos más especiales que han vivido juntos, incluyendo su visita al ginecólogo para realizar un ultrasonido de su embarazo.

¿Cómo se conocieron Maluma y Susana Gómez?

La primera vez que se les vio juntos fue en 2020 cuando fueron captados paseando tomados de la mano. Sin embargo, no hicieron público su noviazgo hasta diciembre de 2021, mediante una fotografía en la que el artista besaba a una misteriosa y atractiva rubia cuyo rostro no se alcanzaba a ver. Desde ese momento, los paparazzis no han dejado de seguir a Maluma y Susana Gómez.

A pesar de la insistencia de los medios de comunicación por conocer más sobre la mujer que le robó el corazón al colombiano de también 29 años, la discreción es lo que siempre ha predominado en su relación.

De hecho, cabe destacar que el cantante se tomó su tiempo para revelar la identidad de su novia: "Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío", dijo Maluma durante una presentación en el Atanasio Girardot de Medellín, para posteriormente dedicarle un momento muy especial a Susana y acercarse a ella en show para darle un beso.

¿Maluma y Susana Gómez se van a casar?

A lo largo de su relación, las especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio, también se han presentes. Recordemos que hace tiempo, los fans enloquecieron luego que Susana Gómez apareciera con un anillo, lo que muchos interpretaron como posibles planes de boda.

Más tarde, el intérprete de Un polvo desmintió dichos planes en un video en TikTok. Utilizando un audio de su más reciente canción Según quién, se escucha decir al artista: “Dile al que te está informando, que te está mal informando y que te informe bien”.

¿Quién es Susana Gómez, la novia y futura madre del hijo de Maluma?

A diferencia de las parejas sentimentales pasadas de Maluma, Susana Gómez no pertenece al medio artístico. Es una arquitecta de origen colombiano de 29 años, nacida en Medellín.

Es bastante reservada e incluso todavía mantiene privada su cuenta de Instagram. Y claro, esto tampoco ha sido impedimento para que se filtren algunas fotos de ella y aspectos poco conocidos de su pasado, como que es una mujer divorciada. Esta información había sido colaborada por el periódico El Tiempo, que tuvo acceso a las publicaciones en redes sociales, en donde se le veía vestida de novia.