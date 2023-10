La fiesta de 15 de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña: las fotos y los looks

sábado 21 de octubre de 2023

Llegó el gran día para Juan Otero. El hijo menor de la actriz Florencia Peña y el músico Mariano Otero, celebró este viernes su cumpleaños de 15 con un gran festejo en un salón de la Costanera. En el evento, participan familiares, amigos y muchos famosos que acompañan al adolescente en esta fecha tan especial.

Desde el anuncio, el adolescente y su madre recibieron algunas críticas, por tratarse de una costumbre asociada históricamente a las chicas. Sin embargo, el homenajeado hizo oídos sordos a los cuestionamientos y con el apoyo incondicional de su familia, llevó adelante su deseo junto a sus amigos.

Antes de dar comienzo a la celebración, la conductora y el homenajeado hablaron con un móvil de LAM y contaron sus sensaciones desde el lugar de los hechos. Primero, el conductor Ángel De Brito elogió el look del cumpleañero, vestido de saco y pantalón verde y zapatillas deportivas, y luego hizo lo propio con el regalo de la madre, una cartera negra.

“Podés creer tanta discusión por el cumpleaños de 15? ¿Por qué tanto quilombo?″, indagó el conductor y se encontró con la honestidad brutal de la entrevistada. “¿Cómo no lo voy a creer? Si en este país se discute todo. Y todo es todo”, expresó Peña, aunque aclaró que no le afectaban las críticas. “Vos ya sabés, nos conocemos mucho y hemos pasado mucho. Si no me tomara a chiste las críticas, no haría nada. Y el nene por añadidura está siendo muy criticado”, reflexionó la conductora justo cuando un avión sobrevolaba la zona de la costanera. “Están llegando los invitados”, bromeó.

En este sentido, el periodista del ciclo de América le preguntó a Juan cómo tomaba él las críticas que recibe. “Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”, expresó.

Además, Juan contó que no pidió ningún obsequio en especial -”que cada uno me regale lo que quiera”- y que no quería que Flor le hiciera ningún tipo de video emotivo: “Obvio que se lo prohibí, pero obvio lo va a hacer igual”, sentenció conociendo el tema. “Nos encanta reírnos de la familia, nos encanta hacer mierda a la gente”, agregó su madre y todo terminó entre risas.

Días atrás el joven había brindado un adelanto de su cumpleaños en Intrusos (América): “Fue una idea entre mamá y yo, queríamos imponer algo. Al principio quería hacer un viaje, pero después hablando con ella se nos ocurrió. Y a mí que no me importa nada, ¿por qué no lo haría?. Y me quedé con la fiesta”.

Para esta noche inolvidable, el joven usó una traje de color verde para su llegada: “Voy a tener tres cambios de traje, yo espero que ella tenga uno”, adelanto en alguna entrevista. En cuanto a Florencia Peña, ella se destacó por usar un sensual vestido al cuerpo en las tonalidades nude y negro con accesorios a tono.

Además, el adolescente había revelado que no solo usará el verde en su vestuario, sino también es el color elegido para el cotillón como en la ambientación y en la decoración de la mesa principal en la que estará sentado junto a sus amigos íntimos. Así como también en la alfombra para recibir a sus invitados.