Susana Giménez llegó a la Argentina para participar de las elecciones

sábado 21 de octubre de 2023

Susana Giménez llegó a la Argentina en un avión proveniente de Punta del Este para participar de las elecciones presidenciales del domingo. La diva de los teléfonos regresó junto a su hija Mecha Sarrabayrouse.

Susana y su hija viajaron en un vuelo privado que trajo a sufragar ciudadanos argentinos residentes en el país vecino. De excelente humor, la conductora posó para las fotos, saludó a los curiosos que notaron su presencia y dejó en claro su intención de voto. De esta manera, Mecha podrá festejar su cumpleaños 61 en compañía de sus hijos y en familia, y Susana regresará a la localidad esteña luego de las elecciones.

Vale destacar que a mediados de 2020, durante la etapa más estricta de la cuarentena obligatoria, la diva se radicó en su chacra La Mary, y allí pasa sus días, entre el cariño de sus perros, el contacto con la naturaleza y la ocasional visita de sus amigos. Incluso llegó a hacer temporada teatral, con la exitosa puesta de Piel de Judas en el Enjoy y descartó en reiteradas oportunidades la posibilidad de volver a vivir en Argentina.

“La Mary creo que fue la mejor inversión de mi vida, porque compré una cosa que ahora vale muchísimo”, sintetizó con orgullo sobre la propiedad que adquirió por 1,5 millones de dólares y que en la actualidad ha multiplicado su valor.

De esta manera, Susana podrá emitir su voto, algo que no ocurrió en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias celebradas en agosto pasado. “Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO”, señaló por entonces en diálogo con Jonathan Viale.

En la entrevista, dejó en claro sus simpatías políticas y manifestó qué le preocupaba de la Argentina: “Hay varias cosas que me tienen trastornada, por supuesto. La inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne. Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto”, señaló ante el periodista de LN+.

Susana también se manifestó respecto a la actualidad del país vecino. “Uruguay tiene su parte, que es un poco caro, pero es un país increíble”, resumió, y elogió al presidente Luis Lacalle Pou. “Me parece genial, es sencillo. Es hijo de un presidente, se crió en la política, él sabe lo que tiene que hacer”, agregó, y se refirió a la calidez con que la tratan los uruguayos. “Me tratan de forma divina. En la calle me dicen cosas increíbles, impresionante de amorosos”, dijo.

En otra oportunidad, Susana se había referido al ritmo de vida que lleva en tierra oriental. “Uruguay está muy caro, yo gasto más que en Estados Unidos acá”, expresó en una conferencia sobre mujeres y dinero, donde volvió a expresar su admiración por el primer mandatario . “Ustedes tienen el Presidente más envidiado de América, Uruguay está fantástico. Crece todos los días y ahora bajó los impuestos. ´¿Quién baja los impuestos en América Latina?’”.