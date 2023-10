Juegos Panamericanos: la agenda de hoy de los argentinos

sábado 21 de octubre de 2023

Se está llevando a cabo la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se extenderán hasta el 5 de noviembre en Chile. Más de 8.000 atletas de 41 países distintos enmarcan la máxima cantidad histórica de atletas en este certamen y será momento de continuar con las actividades en el día más cargado desde el comienzo.

La llama panamericana ingresando al Estadio Nacional desde nuestra más profunda herida: la puerta de la memoria en la Escotilla 8.



“Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro” 🖤#Santiago2023 #Panamericanos2023 #Panamericanos pic.twitter.com/8stwv4LiQU — Йерко 🖋✊🏼🌱◾️▫️ (@yerkoalexandro) October 21, 2023

ARGENTINOS QUE TENDRÁN ACCIÓN ESTE SÁBADO:

Natación (Competencia por medallas):

Delfina Dini y Agostina Hein (400 metros libre, 9.06 horas); Julia Sebastián, Macarena Ceballos, Martina Barbeito (100 metros pecho, 9.40 horas); Gabriel Morelli y Juan Carrocia (100 metros pecho, 9:45); Joaquín González (200 metros mariposa, 10:03), Federico Ludueña (200 metros mariposa, 10:10); equipo argentino (mujeres 4x100 estilo libre, 10.19 y hombres 4x100 estilo libre, 10.24 horas).

Bádminton:

Maria Oliva vs Gabriela Barrios -El Salvador- (9 horas); Angelina Gualdi vs. Eliana-Ruobing Zhang -Canadá- (18.30); Santiago Otero vs. Howard Shu -USA- (10:30) y Nicolás Oliva vs. Javier Alas -El Salvador- (12.30); Angelina Gualdi y Santiago Otero vs. Jonathan Solís y Diana Corleto (dobles mixtos, 20 horas); los hermanos Ailen y Nicolás Oliva vs. Nairobi Jimenez y Yonatan Linarez (dobles mixtos, 21 horas).

Básquetbol 3x3:

Argentina vs. Uruguay (Hombres - Grupo C, también integrado por Chile, desde las 16.30)

Argentina vs. Uruguay (Mujeres - Grupo D, también integrado por Brasil, desde las 17.30)

Boxeo:

Aldana López vs. Ingrid Gómez -México- en la categoría de 50 kilógramos desde las 11. A las 13.30, Abraham Buonarrigo hará lo propio en la medida de los 80 kilos ante Desmond Amsterdam (Guyana) y Ramón Quiroga cerrará la jornada nacional en los 51 kilos ante el local Héctor Tapia (18.15).

Ciclismo (Competencia por medallas):

Final de Cross-Country de Mountain Bike: Joel Contreras y Catriel Soto (desde las 9); Ines Gutiérrez y Agustina Apaza (11.30).

BMX Racing: Emiliano De la Fuente y Gonzalo Molina (9).

Escalada deportiva (Competencia por medallas):

Alejo Suter y Lautaro Soria (Semifinal - Bloque a las 10 horas y Dificultad a las 13:30 horas).

Esquí acuático:

Violeta Mociulsky (Slalom - 10:20); Patricio Sohar, Tobias Giorgis, Antonio Collazo (Slalom - 11:15); Eugenia De Armas (Wakeboard, 14 horas); Kai Ditsch (Hombres - Wakeboard, 14.30)

Levantamiento de pesas:

Ludmila Gerzel (49kg - 14:45); Nicolás Rivero (73kg - 17:50).

Patinaje - Skateboarding (Competencia por medallas):

Aldana Bertrán (Final - Street - 11 horas); Matias Dell´Olio (Final - Street - 16:30); Ailin Arzúa (Final - Park - 11 horas); Omar Cocilova (Final - Park - 16.30)

Pentatlón moderno:

Sergio Villamayor, Emanuel Zapata y Franco Serrano (9 horas). En las mujeres, Martina Armanazqui, Camila Fuenzalida y Maria Serrano (12).

Racquetball:

Diego García y Fernando Kurzbard disputarán los octavos de final de los dobles masculinos ante los cubanos Yandy Espinosa y Maykel Moyet (15).

Remo:

Olivia Peralta e Ingrid Marcipar (W2- desde las 8.10); Ignacio Pacheco y Joel Romero (M2- - 8.20); Clara Galfre y Oriana Ruiz (Double Sculls W2X - 8.50); Agustín Scenna y Axel Haack (Double Sculls M2x - 9 horas); Argentina (Mixtos 8+ - 12:10).

Taekwondo:

Giulia Sendra vs. Victoria Stambaugh -Puerto Rico- (Kyorugi - Octavos de final -49kg - 11.02); José Acuña vs. Bernardo Pie -Rep. Dominicana- (Kyorugi - Octavos de final -68kg - 12.06); Lucas Guzmán vs. Raymiguel Barreto -Perú- (Kyorugi - Octavos de final -58kg - 12.22).

Tiro (Competencia por medallas):

Iván Cruz (Pistola - 9 horas); Lola Sánchez y Fernanda Russo (Rifle - 9hs); Leandro González y Federico Gil (Tiro al plato - 9.30); Alexis Eberhardt y Marcelo Gutiérrez (10 metros Air Rifle - 11).

Voley femenino:

Argentina vs. Puerto Rico (Grupo A - 13.30)

Beach Voley:

La dupla femenil compuesta por Ana Gallay y Fernanda Pereyra enfrentará a Paola Alvarado y Natalia Giron (Grupo B, 12 horas). Tomás y Nicolás Capogrosso vs. Jhostin Varela y Danier Dy

Fuente: infobae