Elecciones 2023: todo lo que hay que saber antes de votar

sábado 21 de octubre de 2023

Este domingo 22 de octubre todo el país deberá concurrir a las urnas para participar de las elecciones generales 2023, donde se elegirán presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales, y parlamentarios del Parlasur.

De acuerdo a los datos oficiales, hay 35.394.425 personas habilitadas para votar en todo el país y los comicios se desarrollarán desde las 8h hasta las 18h.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones generales?

La legislación indica que “son electores los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los 18 años de edad” que no estén inhabilitados por ley a emitir el voto. Pero, para poder emitir el voto, los electores deberán figurar en el padrón electoral y presentar al momento del sufragio un documento cívico personal habilitado para poder votar.

¿Los extranjeros pueden votar en las elecciones generales?

Según el Código Nacional Electoral, los migrantes que residen en el país no pueden elegir presidente, vicepresidente, diputados ni senadores de la Nación, pero sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales y/o municipales según lo establezca la normativa vigente de cada provincia.

¿Qué se elige en las elecciones generales del 22 de octubre?

Los cargos que se elegirán en las elecciones generales 2023 a nivel nacional son:

Presidente y vicepresidente

19 parlamentarios y parlamentarias del Mercosur por distrito nacional

24 parlamentarios y parlamentarias del Mercosur por distrito regional

130 diputados y diputadas nacionales en todo el país

24 senadores y senadoras nacionales en 8 provincias.

¿Cuándo comienza y termina la veda electoral?

El Código Electoral Nacional establece que la campaña electoral debe finalizar 48 horas antes de la apertura de los comicios. Es por esto que, desde ayer a las 8 de la mañana y hasta las 21 del domingo, rige el período que se llama “veda electoral”.

De esta manera, hasta tres horas después de la finalización de las elecciones generales que se llevarán a cabo mañana, no se podrán realizar ciertas actividades que puedan entorpecer el normal desarrollo de los comicios.

¿Hasta qué hora no se puede comprar alcohol y por qué?

Desde hoy a las 20 y hasta las 21 del domingo no se pueden vender bebidas alcohólicas. Esto es porque desde el viernes a las 8 y hasta las 21 del domingo rige la veda electoral.

Los horarios de la votación del 22 de octubre

La votación en las elecciones generales 2023 se llevará adelante el domingo 22 de octubre entre las 8h y las 18h. Cabe señalar que los ciudadanos que ingresen a los establecimientos de votación hasta las 18h podrán emitir el voto incluso después de ese horario, cuando se cierren las puertas.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones 2023?

Los documentos válidos para votar, según informa la Cámara Nacional Electoral, son:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

que contiene la leyenda “No válido para votar”. DNI tarjeta

Cabe señalar que no se permitirá el uso de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial.

¿Se puede votar en DNI digital?

Para estas elecciones, la Cámara Electoral Nacional definió que la versión virtual del DNI disponible en la aplicación Mi Argentina no será aceptada como una constancia legal para certificar la identidad del sufragante. A pesar de contener la misma información que el DNI físico, no lo sustituye y tampoco es válido para fines de viaje internacional.

¿Es obligatorio ir a votar?

Sí, en Argentina el voto es obligatorio para todos los electores que figuren en el padrón electoral y tengan entre 18 y 70 años.

Sin embargo, el artículo 125 de la Ley de Ciudadanía argentina, incorporada en parte en el Código Nacional Electoral, establece que los jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, como los mayores de 70, no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar. Por eso, en estos casos, la emisión del voto es opcional y de no participar de las elecciones, su ausencia no necesita ser justificada.

¿Quiénes están exceptuados de votar el 22 de octubre?

La ley establece algunos grupos de personas que están exceptuados de votar en las elecciones generales. Estos son: