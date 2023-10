Se filtró un video de Martín Insaurralde hablando de la fortuna de Jesica Cirio

sábado 21 de octubre de 2023

En un sorprendente video que ha cobrado relevancia en las últimas horas, Jesica Cirio y Martín Insaurralde están siendo investigados por enriquecimiento ilícito. Todo se desencadenó a raíz de la aparición de un video sexual donde el político aparecía teniendo sexo con Sofía Clerici, con quien viajó a Marbella y paseó por un lujoso yate. A la conductora de La Peña de Morfi la señalan por ser cómplice de los sospechosos movimientos de dinero de su exmarido, aunque reconoció que nunca vio nada extraño. También sostuvo que toda su fortuna la hizo trabajando, y no a costa de él y sus cargos de funcionario.

En las últimas horas, se viralizó una grabación donde Insaurralde confiesa que la modelo era la que más ingresos generaba en la pareja. Se trata de un fragmento del programa La Noche de Mirtha (eltrece), correspondiente a diciembre de 2015.

“¿Gana más que usted, intendente?”, preguntó Mirtha Legrand, y él no titubeó con la respuesta: “Eso es una gran pelea. Gana más y gasta. Desde chica... Siempre le digo que deje de comprarse cosas, que ahorre. Gana muy bien, es una gran emprendedora”, dijo. Por su parte, Cirio sumó: “Tuve un spa durante cinco años y el local lo tengo en alquiler. Hago cosas porque me gusta. Siempre se me van ocurriendo cosas nuevas”.

Este video se ha vuelto especialmente relevante a raíz del reciente escándalo conocido como “Yate Gate”, en el cual Jesica Cirio se vio involucrada.

A pesar de haber dado explicaciones en el noticiero de Telefé sobre su vida, tanto ella como su exmarido están siendo investigados por la justicia del país por enriquecimiento ilítico.

El momento en el que Jesica Cirio le pidió el divorcio a Martín Insaurralde

Jesica Cirio habló por primera vez del día que le puso punto final a su matrimonio con Martín Insaurralde, con quien se había casado en 2014. Al aire de El Noticiero de la Gente (Telefe), señaló que la separación se dio en noviembre, aunque decidió comunicarlo a fines de junio por algunas cuestiones en las que no profundizó.

“Me empecé a dar cuenta que no teníamos cosas en común. La esencia de él siempre fue la misma, muy familiero. El trabajo excesivo puede que lo haya cambiado un poco. Tal vez fue por el desgaste de la relación y no llevarnos tan bien. Tenemos caminos muy distintos. La independencia que yo tenía no colaboró demasiado para que esto siga”, explicó, y dijo que inmediatamente se mudó a su departamento de soltera, en Palermo.

Por último, se refirió al escandaloso video que se viralizó días atrás, donde se lo veía teniendo sexo con Sofía Clerici. “Lo de Martín con Clerici no lo sabía. De otras infidelidades no me enteré. Hacía tiempo que la relación no estaba bien. Yo veía ciertas situaciones y no estaba cómoda”, concluyó sobre los motivos que la impulsaron a terminar la historia de una década.