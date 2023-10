Migue Granados se enojó con sus seguidores por las críticas

sábado 21 de octubre de 2023

En la reciente edición del programa Soñé que volaba, transmitido en la plataforma OLGA, el conductor Migue Granados abordó directamente el tema de los comentarios hostiles y ofensivos que suelen aparecer en el chat en vivo durante las emisiones del ciclo, luego de la presencia de una invitada que generó las más variadas reacciones.

Minutos antes de finalizar la emisión que tuvo como figura destacada a Nacha Guevara, el humorista se mostró molesto como nunca antes y disparó: “No quiero exponer siempre el tema del chat, pero hay gente que no, me parece que... Pasó lo mismo en Cartuchos, por eso se cerró el chat”, comenzó el conductor, mientras hacía un paralelismo con el ciclo Últimos Cartuchos, que también lo tenía al frente, pero ya desde la señal Vorterix.

Tras comenzar a moderar el tono de su voz, dio las claves del por qué de su enojo y explicó: “Estamos haciendo una nota con alguien que quisimos que venga, alguien muy importante, que se tuvo que organizar, que es muy sabia, que tiene sus opiniones políticas, no políticas... cualquiera tiene opiniones políticas... a ver los que están convencidos de lo que dicen, no lo están diciendo con maldad. Simplemente son posturas y demás”.

Para luego explicar lo que sucedía en paralelo, con los comentarios de quienes estaban siendo partícipes de la entrevista: “Siempre están en el chat justamente los más ruidosos, los del último banco, los que tiran borradores, haciendo comentarios. La voz, la edad, a quién se parece... Creo que nos están meando. Y no es solamente cerrar el chat, yo no quiero que nos escuchen. Quiero que vayan a escuchar otro programa”.

Expresiones

Al manifestar así que la presencia de personas que generan ruido en el chat resulta problemática y va en detrimento de la experiencia del espectador y del entrevistado, también expresó: ““No me importa a mí el número”, aseveró, para luego su compañera en el ciclo, Sofía Morandi, aclarar que era imposible controlar las expresiones de los demás. Mientras tanto, él mantenía su postura: “Sí, quiero que sepan que los desprecio, que no los quiero, no quiero que escuchen mi programa. Vayan a escuchar otra cosa, amigo”.

El conductor continuó exponiendo su parecer, señalando que el objetivo del programa es construir una comunidad de escucha en la que ambas partes, los espectadores y los conductores, puedan beneficiarse, para lo que argumentó que el programa busca la evolución y mejora constantes, por lo que aquellos comentarios que no aportan al contenido son contraproducentes y afectan la dinámica del espacio de conversación.

“Somos una comunidad, nosotros acá y ustedes allá. Nosotros no existiríamos sin ustedes y ustedes no estarían acá sin nosotros. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No me importa que se queden, no me importa que el chat sea para alimentar esa gilada. Porque nosotros queremos evolucionar, ser mejores. Entonces no rompan las pelotas. Hay cosas que no tienen que ver con el programa que estamos haciendo”, destacó Migue.

Personas grandes

Sobre la evolución y mejoras destacó: “Somos grandes, tenemos cinco años más que hace cinco años, como ustedes, calculo. Y tenemos otras búsquedas. Queremos ser felices. Charlar con una mina, mirarla a la cara y que me atraviese una banda. Una mina de 82 años. Quiero que el chat nos nutra, que sean buenas preguntas, que hablen sobre las canciones, pero la gilada no la queremos. No escuchen más Olga. Gracias, corta”.

Lucas Fridman, coanfitrión del programa junto con Morandi, intentó ofrecer una perspectiva más mesurada, sobre posibles herramientas que se podrán utilizar para la filtración de comentarios, para luego sugerir: “¿Podemos establecer como una regla ética que mejoren, de que antes de que escriban cualquier pelotudez porque es gratis y porque están al pedo lo piensen dos veces?”.

Para cerrar su intervención, Migue Granados recalcó que si bien hay momentos para el humor y la diversión, estos no deben desviarse hacia la hostilidad o el menosprecio, ya que, según él, la vida es demasiado corta para centrarse en aspectos negativos.