El sueño que Huguito Flores quería cumplir antes de morir

sábado 21 de octubre de 2023

Huguito Flores murió el 21 de septiembre en la Ruta 34, a la altura de Garza, en Santiago del Estero. Sufrió un accidente cuando se dirigía a Buenos Aires, ya que había sido contratado para cantar en José C. Paz por el Día de la Primavera. La tragedia también se cobró la vida de su esposa y cuñado, mientras que la única sobreviviente fue su hija menor, Catalina, que después de varias semanas en terapia intensiva recibió el alta, aunque todavía no se enteró del triste destino de sus padres.

A un mes del episodio que dejó en shock al mundo de la guaracha argentina, La Viola confirmó que sus familiares se reunían este sábado a las 19 en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Ituzaingó, donde pedirán por su descanso eterno. “Estamos más unidos que nunca. Por ahora no hubo ningún conflicto familiar como dicen por ahí. Para nosotros fue un golpe terrible y yo personalmente estoy devastada”, aseguró su hermana Beatriz en diálogo con este medio.

La mujer también se refirió al mote de Santo que le hicieron al artista tras su partida, tal como pasó con Gilda. “Respetamos lo que la gente hace por el amor y cariño que le tuvieron y le siguen teniendo. Nos asombra mucho ver cómo lo quieren”, indicó, y se emocionó al destacar que Huguito marcó un camino hermoso con sus canciones.

Los anhelos de Huguito Flores

El intérprete santiagueño estaba muy ilusionado con el show que daría en el Gran Rex el 12 de diciembre. Ya había llenado un Ópera el año pasado y esta iba a ser la frutilla del postre, pero el destino tuvo otros planes.

Desde sus inicios en el mundo de la música, Huguito soñó con cantar junto a Leo Dan, según explico su hermana en diálogo con La Viola. Por eso lo homenajeó con la canción “Te he prometido”. La alegría de volver a la calle Corrientes había despertado una pequeña esperanza de invitarlo para compartir el escenario, aunque ahora será Leopoldo quien le rinda tributo a su fanático.

“Es un dolor muy grande la pérdida de un gran ser humano, de un músico como lo fue Huguito. Nadie muere antes de las vísperas y nadie se muere si cree en Jesucristo también. Jesús dice, ‘si creen en mí, yo no moriré jamás. El que cree en mí no morirá jamás’. Así que yo sé que todos vamos para el mismo lugar y a mí me emociona mucho y me da mucha tristeza”, pronunció el artista de 81 años ante El Liberal horas antes del entierro de Flores, que descansa en un cementerio de La Banda junto a la mujer de su vida.

Ya no se lo escuchará en vivo ni divertirá a sus seguidores con los videos que compartía en las redes, pero su legado seguirá vigente a través de su banda, que ya puso en marcha “El Súper de Huguito”. /TN