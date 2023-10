Con el retorno de Messi, Inter Miami cerró el torneo con una derrota

En el regreso a la titularidad de Lionel Messi, Inter Miami sufrió un último traspié y se despidió de la temporada de la MLS con una derrota por 1-0 ante Charlotte. Con un gol de Kerwin Vargas, el elenco local se impuso por la mínima en el Estadio Bank Of América, se quedó en la puerta de la clasificación a los playoffs y jugarán un repechaje para meterse en la lucha por el título. Además de Leo, Tomás Avilés y Benjamín Cremaschi fueron titulares en el equipo de Gerardo Martino, mientras que Enzo Copetti fue de arranque en los de Christian Lattanzio.

