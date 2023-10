Mirtha Legrand sin filtro incomodó a Luciana Salazar: “¿De qué vivís?”

domingo 22 de octubre de 2023

Este sábado, los invitados a La noche de Mirtha Legrand (eltrece) son Luciana Salazar, Nicolás Vázquez, Nicolás Cabré y Guillermo Coppola. La influencer tuvo un intenso ida y vuelta con la conductora del programa, que le hizo un comentario letal sobre cómo llega a fin de mes.

“¿De qué vivís?”, le preguntó la diva de manera directa y yendo al hueso. Acto seguido le pidió perdón a la rubia, ya que no era una consulta agradable.

La madre de Matilda explicó: “Bueno, vivo de muchas cosas. Ahora estoy viviendo de mis ahorros”. “¿De qué vivís? Porque no te veo trabajar mucho”, insistió Mirtha.

“Ahora no trabajo en la tele, porque también, hablando de esta persona que estábamos hablando (Martín Redrado, su ex), me cerró mucho las puertas. Hay un canal que directamente a mi casi no me puede nombrar. Un canal que yo trabajé mucho tiempo que la verdad que quiero mucho a ese canal, porque trabajé muy bien, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi no se puede hablar de mí”, concluyó la rubia.

Luciana Salazar le contó a Mirtha Legrand si Martín Redrado es el papá de Matilda

“Mirá, padre biológico yo siempre dije que no, obviamente. Pero si tenemos que evaluar lo que es ser un padre, de ninguna manera... Para mí un padre es el que está presente, no el que abandona a una niña, el que juega con los sentimientos de una niña”, dijo Luciana Salazar.

Además dijo que “el que la niega públicamente cuando privadamente la visitaba. Y le mandaba regalos. Todo eso después lo desmiente en cámara. No sé qué problema tendrá con los medios que tiene que ocultar muchas cosas de su vida”.

“Él pagó el tratamiento, ¿no?”, le preguntó Mirtha Legrand. Y ella dijo que “todo. Es que Matilda fue un proyecto de los dos. Yo siempre digo que mi decisión de ser madre sola no fue algo que yo añoré, fue una situación extrema”.

“Es algo que el día de mañana se lo voy a tener que contar a mi hija porque ella todavía no lo sabe. Y me parece que es la primera que se tiene que enterar”, continuó Luciana. Y agregó: “Creo que el día de mañana va a ser ella la que le pida explicaciones a él”.

“Sáquenme de esta”: el pedido de Luciana Salazar tras ser señalada como la otra mujer de Insaurralde

El escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici salpicó a Jesica Cirio, que fue denunciada por enriquecimiento ilícito. Semanas atrás, la conductora se defendió, pero sorprendió al dar detalles de otra famosa que también estuvo con el político cuando todavía eran pareja.

Fue cuestión de horas para que el nombre de Luciana Salazar entrara a escena. Furiosa, la modelo negó rotundamente el rumor y aclaró cuál es su vínculo con el político. “¿Ehhh? Por dios, ¿qué locura están diciendo? Dejen de ensuciar gente. Nada que ver. Por favor sáquenme de esta situación”, le dijo indignada a Guido Záffora.

Consultada acerca de su vínculo con Insaurralde, repasó: “Lo vi dos veces en mi vida. Una en el cumple de su hija y otra en una fiesta que me invitó Jesica por su aniversario”. “Bastante tengo con mi ex. Siento que están tratando de ensuciar gente. Encima yo estoy conociendo a alguien y esto me trae un problema”, lamentó.